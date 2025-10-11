La Benacquista Latina sfida Chiusi ad Arezzo

LATINA – Scenderà in campo sabato 11 ottobre la Benacquista Assicurazioni Latina Basket per il quarto turno del campionato di serie B nazionale. I pontini dovranno vedersela in trasferta contro l’Umana San Giobbe di Chiusi, in Toscana. L’obiettivo è di consolidare il primato in classifica allungando la striscia di vittorie consecutive, attualmente ferma a tre partite su tre.

“Ci stiamo allenando molto bene” ha spiegato il giocatore Curtis Nwohuocha, “essere partiti con il piede giusto ha sicuramente aiutato il nostro morale”.

La partita avrà luogo alle 20,30 al PalaEstra di Arezzo e sarà possibile vederla in diretta streaming su LNP Pass, servizio ufficiale della lega di pallacanestro.