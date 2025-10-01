Latina, iniziata l’ultima fase dei lavori nella scuola di via Tasso: “Probabile riapertura tra lunedì e martedì”

LATINA – Importanti novità sulla scuola di via Tasso: il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha rassicurato i numerosi genitori presenti durante la seduta di questa mattina della commissione istruzione, presieduta da Mauro Anzalone. Il vicesindaco ha spiegato che già da oggi cominceranno i lavori di rimozione di alcuni pannelli di amianto rilevati in sei aule del plesso scolastico. L’intervento durerà quattro giorni, con la ditta incaricata che si è presa l’impegno di terminare la bonifica al massimo entro sabato mattina. Successivamente, la ASL farà degli ultimi controlli con delle sonde apposite, per capire se saranno o meno presenti particelle di amianto nell’area dopo i lavori. Nel caso la verifica avrà esito negativo, con quindi la totale polizia dei luoghi ben accertata, allora la scuola potrà riaprire le porte al corpo docenti e agli alunni tra lunedì e martedì prossimo. Negli scorsi giorni, la ditta incaricata aveva già sistemato la pavimentazione, dove la colla utilizzava presentava un 2,5% di amianto. Dopo ulteriori controlli, il responsabile della sicurezza dei lavori aveva rivelato anche la presenza dei pannelli incriminati, con il comune che si è trovato costretto a prorogare la chiusura e l’appalto alla ditta incaricata.

I consiglieri di opposizione, sempre in sede di commissione, hanno chiesto al vicesindaco Carnevale e alla dirigente Micol Ayuso di poter rendere pubbliche le analisi finali che verranno fatte dalla ASL. I genitori, invece, si sono detti preoccupati sulle tempistiche, chiedendo se sono già previste alcune misure di contenimento del disagio nel caso i problemi continuino a persistere. Altro problema, sollevato anche dalla preside Burchietti presente in collegamento con la commissione, è quello inerente ai libri di testo rimasti nella scuola. Carnevale ha però rassicurato tutti sulle tempistiche e le modalità con cui il Comune ha agito per la sicurezza del personale scolastico e degli alunni.