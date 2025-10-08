Matinèe al Circolo cittadino di Latina, cinque appuntamenti con concerto e aperitivo

LATINA – Il Circolo cittadino di Latina ospita una novità assoluta, quella dei matinèe con concerto e aperitivo: cinque appuntamenti da ottobre a dicembre organizzati dai Giovani Filarmonici Pontini.

Si parte domenica 12 ottobre alle 11 con “I mitici anni ’60” . Ad esibirsi saranno i QuattroQuartet, composti da Stefania Cimino al violino, Francesco Pica al flauto, Samuele Moselli al clarinetto e Gabriele Silvia al pianoforte.

Domenica 26 ottobre, invece, sempre alle 11, sarà il turno di “Emozioni in musica: un viaggio nelle colonne sonore”, in compagnia de I Giovani Filarmonici Pontini.

E poi, ancora, il 16 novembre, sempre allo stesso orario, sarà il turno di “Omaggio a Roma e Napoli”, con i QuattroQuartet questa volta accompagnati dalla voce di Gerarda Rossi.

Si prosegue poi il 30 novembre con “Carosello! La storia della pubblicità”, nuovamente con I Giovani Filarmonici Pontini.

Ultimo appuntamento domenica 14 dicembre con “Fiabe, sogni e Natale: le melodie Disney e altre storie”, nuovamente con i QuattroQuartet.

Una serie di appuntamenti che arrivano dopo un settembre di premi, riconoscimenti internazionali e momenti istituzionali di alto profilo per il gruppo musicale e per la sua direttrice Stefani Cimino protagonisti non solo sui

palcoscenici, ma anche nei luoghi simbolo del dialogo culturale europeo, da Roma a Bruxelles.

Il prezzo per ogni concerto e aperitivo è pari a 15 euro.