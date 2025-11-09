A Latina La Maratona della Cisl per la pace

A Latina Maratona della Cisl Latina per la pace domenica questa mattina. Si parte alle 9 da via del lido con arrivo a capo portiere. Con la maratona per la pace la Cisl ha costruito una rese di iniziative solidali in tutto il paese coinvolgendo comunità lavoratori pensionati e famiglie in azioni concrete di solidarietà. Negli ultimi anni la cisl ha sostenuto il popolo ucraino contro l’invasione russa e “due popoli, due stati” . Il messaggio finale è chiaro: nessuna guerra è inevitabile, ogni conflitto può risolversi con il dialogo, la dignità della vita umana deve essere la base di ogni futuro di pace