Benacquista Latina lotta, ma cede nel finale contro la capolista Virtus Roma: 80-89

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket lotta con intensità al Palasport di Cisterna contro la capolista Virtus GVM Roma 1960, restando pienamente in partita fino al cuore dell’ultimo quarto, ma poi si arrende 80-89 . (foto di Giulio Tiberi)

I nerazzurri, sospinti dal rientro di Brian Sacchetti e da una prova corale di grande applicazione, avevano costruito un ottimo rientro dal riposo lungo, trovando il sorpasso e salendo fino al +6, prima di vivere – come sottolineato da Coach Gramenzi in sala stampa – il momento più difficile della partita: tre possessi consecutivi concessi per piccole ingenuità difensive e alcuni episodi sfavorevoli che hanno permesso alla Virtus di ritrovare fiducia e inerzia.

«Peccato, perché con qualche ingenuità abbiamo regalato la partita. Ma la squadra sta crescendo, le rotazioni sono equilibrate, tutti hanno opportunità e responsabilità. Dobbiamo maturare, ma la direzione è quella giusta», ha commentato coach Gramenzi.

tabellino

Parziali: 20-22, 44-50, 65-62, 80-89

Totale: Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Virtus GVM Roma 1960 – 80-89

Tabellini Giocatori

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Maiga 13, Simonetti 8, Gallo 12, Chiti 5, Di Emidio 7, Sacchetti 9, Nwohuocha 2, Cipolla 5, Pastore 10, Palombo n.e., Bakovic 9.

Coach Gramenzi, Vice Gabriele, Assistente Bagni

tiri da 2 (14/21) tiri da 3 (11/29) tiri liberi (19/19)

Virtus GVM Roma 1960: Toscano 11, Visintin 9, Battistini 12, Majcunic 28, Lenti 5, Bazan, Barattini 15, Rodriguez 4, Leggio 5, Fokou n.e.

Coach Calvani, Vice Zanchi, Assistente Campelli.

tiri da 2 (18/28) tiri da 3 (10/24) tiri liberi (23/29)

Arbitri: Ferretti Fabio di Ancona, Paglialunga Matteo di Fabriano (AN), Manganiello Andrea di San Giorgio del Sannio (BN)