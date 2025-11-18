A Latina approda la “Dog Run”, una grande novità dell’edizione 2025

LATINA – Fervono i preparativi in casa UISP per la 24esima “Maratona di Latina”, in programma domenica 7 dicembre con partenza alle 9 da piazza San Marco, nel cuore del capoluogo.

Una delle grandi novità che l’UISP sta già promuovendo è la “Dog Run”, una giornata di divertimento e amore a quattro zampe abbinata all’evento podistico. Si tratta di un’iniziativa rivolta agli animali domestici e ai loro fedeli padroni: una camminata/corsa non competitiva, sulla distanza di 1,5 km, da vivere per le vie del centro tenendo (o inseguendo) al guinzaglio gli amati cani di ogni razza ed età. Sarà un modo per svolgere attività fisica e per unirsi alla grande festa di sport attesa per quella mattina a Latina. L’appuntamento è nei giardini di piazza San Marco, location ideale per l’allestimento di un “Dog Village” con aree dedicate a servizi di pet hospitality e pet shop e alla presenza di educatori ed esperti per il benessere degli animali. Negli stessi spazi, tra l’altro, sarà riservata una ribalta al sociale con uno stand dell’Aism di Latina, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e uno dell’associazione “Il Libro di Emiliano”. Iscrivendosi al costo simbolico di 5 euro i possessori riceveranno un fantastico pacco gara con la maglia ufficiale dell’evento, dei prodotti per il loro amico a quattro zampe e una “Dog Bandana” da fargli indossare per rendere uniforme e colorato il corteo che attraverserà la città.

Nel dettaglio si partirà alle 10 da piazza San Marco con la supervisione di qualificati addestratori, costeggiando poi l’ex autolinee e dirigendosi verso viale Italia attraversando il piazzale delle Poste. Si arriverà quindi in piazza del Quadrato e si tornerà indietro percorrendo viale IV Novembre. Grazie al contributo degli sponsor, inoltre, a fine passeggiata si potrà partecipare all’estrazione di ricchi premi di una lotteria, i cui biglietti saranno disponibili presso le edicole, i negozi per animali aderenti all’iniziativa, lo Store di Sport 85 e la sede Uisp di via degli Ernici. La “Dog Run”sarà dunque una delle grandi novità della 24esima “Maratona di Latina”, pronta a stupire per le sue innumerevoli proposte. Per tutte le informazioni consultare i siti uisplatina.it e maratonadilatina.it