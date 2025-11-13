Con la truffa del finto carabiniere si fa consegnare contanti e oro: arrestato a Gaeta con la refurtiva in tasca

GAETA – Un truffatore che si è finto carabiniere riuscendo così a raggirare un’anziana, è stato arrestato a Gaeta dopo che aveva appena messo a segno uno dei suoi colpi a Terracina. A cadere nella trappola una donna contattata telefonicamente sul telefono fisso di casa dal finto carabiniere che le ha comunicato un incidente in cui il figlio era rimasto coinvolto facendole credere che avesse investito una donna incinta e per questo fosse stato arrestato. Poco dopo, la vittima ha ricevuto la chiamata di un presunto avvocato, complice del truffatore, che le ha parlato di una cauzione da versare per ottenere la liberazione immediata del figlio, 5000 euro. Poi è scattata la terza fase della truffa: l’anziana, seppur inizialmente diffidente e consapevole del possibile rischio di una truffa, si è poco dopo trovata di fronte alla porta di casa un uomo che, qualificandosi come carabiniere e facendo riferimento a quanto appena accaduto, l’ha convinta a consegnargli tutto ciò che aveva in casa: 450 euro in contanti e vari monili in oro, tra cui le fedi nuziali. Quando il truffatore è andato via, lei ha capito che cosa era accaduto e ha chiamato il figlio, che ha confermato alla madre di non aver avuto alcun incidente e ha chiamato il 112. La polizia si è messa così sulle tracce del truffatore e lo ha rintracciato a Gaeta: aveva con sé ancora tutta refurtiva.