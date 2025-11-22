Domani Catania – Latina. Bruno: “Ci aspetta una partita tosta”

LATINA – “Ci aspetta una partita tosta” lo ha detto Mr Bruno alla vigilia della partita di domani contro il Catania, non prima di aver detto ancora due parole sulla partita contro il Cosenza: “Non è stata fatta una brutta gara, anzi siamo partiti col piglio giusto. Poco prima di prendere gol avevamo avuto una chance su un calcio piazzato. Purtroppo, però, dopo siamo andati in difficoltà dopo aver subito un gol evitabilissimo perché abbiamo commesso un errore grave sia in uscita che di marcatura in area e da li in poi la gara si è complicata. In ogni caso sono state fatte delle cose buone anche se non siamo riusciti a pareggiare e portare a casa un risultato positivo. Ricordo che il Cosenza è una squadra forte, che è il miglior attacco e contro di noi non ha fatto una grande partita anche per merito nostro che abbiamo lottato colpo su colpo”. I nerazzurri hanno subito due sconfitte nelle ultime due uscite di campionato e hanno bisogno di ripartire per cercare di risollevare la classifica. Sulla partita di domani ha detto: “Contro il Catania ci aspetta una partita tosta dove servirà forza, coraggio, determinazione e per fare risultato servirà il miglior Latina come abbiamo visto altre volte in questa stagione. Dovremo essere bravi a raddoppiare su Cicerelli e sui giocatori di qualità senza lasciare spazi per farli giocare. Dobbiamo fare una partita perfetta come quelle contro Salernitana e Benevento Perché abbiamo dimostrato che possiamo fermare chiunque”.

Fischio d’inizio alle 14:30 a CATANIA nello Stadio Angelo Massimino