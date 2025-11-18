Incidente in via Epitaffio a Latina, oggi i funerali di Peppe Coco

LATINA – Saranno celebrati oggi nella Cattedrale di San Marco a Latina i funerali di Peppe Coco, il grafico pubblicitario che ha perso la vita sabato in un incidente stradale autonomo avvenuto su Via Epitaffio che percorreva in direzione di Latina Scalo. Accanto alla famiglia, ci saranno i vecchi compagni della Nexans e gli altri che hanno condiviso il mestiere che aveva poi scelto di fare. E’ stato grande il cordoglio che ha accompagnato la scomparsa dell’uomo che aveva 51 anni e che solo pochi giorni fa aveva ricevuto dal Comune di Ponza la notizia che uno dei suoi scatti era stato scelto come sfondo del nuovo pannello espositivo dedicato all’accoglienza dei visitatori dell’isola pontina. Lo ha reso noto la stessa Amministrazione in un post, esprimendo tutto il dispiacere per la perdita.

Lo scatto è “nato – vi si legge – dal profondo amore per la nostra isola e il sig. Coco aveva accolto questa notizia con grande gioia, condividendo il suo orgoglio sui social e vivendo quel riconoscimento come un modo per lasciare un frammento del suo sguardo alla comunità. La tragica notizia della sua prematura scomparsa in un brutto incidente stradale, ci ha profondamente colpiti. L’Amministrazione si stringe con sincera vicinanza al dolore della famiglia e dei suoi cari. Oggi siamo ancora più consapevoli del valore di quel gesto. La fotografia del sig. Coco, insieme alla poesia dedicata alla nostra isola, rimarrà esposta presso gli uffici comunali e collocata nella stanza più visibile del Municipio, affinché cittadini e visitatori possano leggerla e sentirsi parte di un’emozione condivisa. Un ricordo che continuerà a parlare di lui, del suo amore per Ponza e della bellezza che ha voluto donarci”.