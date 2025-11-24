Incidente tra due auto a Nettuno, muore un 19enne

NETTUNO – Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Nettuno. Un ragazzo di 19 anni, Valentino Giovanni Cioacla, di Palestrina ma residente ad Anzio, ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto in via Scipione Borghese. Tre feriti in codice rosso: due amici della vittima che si trovavano insieme su una Opel Corsa e una 59enne su una Fiat Tipo. Tutti ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Il 19enne è invece deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Anzio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Aprilia.