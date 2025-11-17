Non è amore se fa male: libri, film e testimonianze per dire basta alla violenza di genere

LATINA – Si terrà mercoledì 19 alle 19:00, presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo in Piazza del Popolo a Latina, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla riflessione sulla violenza di genere, un fenomeno in continua ascesa nel nostro Paese con 78 femminicidi avvenuti, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Eures, dall’inizio del 2025. L’iniziativa rientra nella rassegna nazionale “Le relazioni pericolose”, promossa da Feltrinelli, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre; una nuova campagna di sensibilizzazione che si propone di indagare le radici culturali alla base di un fenomeno, quello della violenza sulle donne, su cui tutte e tutti siamo chiamati a interrogarci. Nel corso della serata verranno presentati i libri “I miei occhi ti guardano” di Anna Silvia Angelini scrittrice, attivista impegnata nella lotta contro la violenza di genere, presidente dell’associazione AIDE Nettuno (Associazione Indipendente Donne Europee), e “Sei sicuro che la ami?” dello scrittore Nikolas Renzi e Cristian Goffredo Miglioranza, regista anche dell’omonimo lungometraggio a cui si è ispirato il libro.

Interverranno Veronica Pedullà, direttrice della libreria Feltrinelli di Latina e l’avv. Luigi Pescuma, criminologo.

L’evento sarà anche occasione per celebrare il recente successo della IX Edizione del Premio Donna D’Autore 2025, tenutasi nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio. Il premio, ideato e organizzato da Anna Silvia Angelini, e che valorizza le storie di donne che con coraggio e tenacia hanno realizzato i propri sogni, senza mai dimenticare il dramma della violenza di genere, ha visto la regia, per questa edizione, di Cristian Goffredo Miglioranza, già premiato due anni fa per il film “Sei sicuro che la ami?”.

Alle 20.30 è prevista la proiezione del lungometraggio Sei Sicuro che la ami?, del regista Cristian Goffredo Miglioranza, prodotto dalla 731 Production, girato in provincia di Latina (tra Doganella di Ninfa, Pontinia, Bella Farnia e Priverno), con un palmarès di tutto rispetto (vincitore del World Film Festival a Cannes come Best Drama, vincitore al Barcelona Indie Awards), con protagonisti gli attori Tullio Sorrentino, conosciuto al grande pubblico per tante interpretazioni in serie televisive tra cui “Rocco Schiavone, e Priscilla Stheinhaus.