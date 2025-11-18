Latina, presentata la nuova edizione del premio Dedalo e Icaro

LATINA – È stato presentato ieri il nuovo bando di Dedalo e Icaro, il premio organizzato da Fondazione Lestra in collaborazione con Ance Latina, il Consorzio Stabile Sviluppo Sostenibile e la casa editrice Lab DFG. L’obiettivo dell’inizia, già ormai alla seconda edizione, è quello di valorizzare e promuovere le tesi magistrali di laureati e laureate under 28 provenienti da atenei laziali. Lo scorso aprile è stata premiata Sofia Scatragli, ingegnera edile-architetto, con il libro “La casa di polvere”, tratto dalla sua tesi sulla ricerca per la progettazione di una base lunare permanente. Un testo che esplora le reali possibilità dell’essere umano di potere abitare la luna, partendo dall’utilizzo della polvere presente su quest’ultima. Problemi, domande e tanta ricerca l’hanno portata a pensare un modulo abitativo lunare. Un progetto che le ha portata tanta soddisfazione, così come Sofia Scatragli al microfono di Antonella Melito:

“La casa della polvere” è stato presentato nell’incontro di ieri, in concomitanza del bando 2026. Il libro è stato curato dalla casa editrice latinense Lab DFG, che ha aiutato la vincitrice di Dedalo e Icaro a trasformare la sua tesi in un testo divulgativo e accessibile a un pubblico di lettori più ampio. Presente, anche Giovanni Di Giorgi, fondatore della casa editrice, che ha sottolineato l’entusiasmo con cui si è approcciato al progetto:

Dalla celebrazione della tesi vincitrice della prima edizione, si è poi passati, nel corso dell’incontro, alla presentazione del nuovo bando. La data dell’iniziativa è stata confermata il 16 aprile. Le novità, invece, riguardano le modalità di candidatura al concorso. Infatti, non ci saranno più le tre categorie in cui in passato si sono collocati i partecipanti. Adesso, saranno previste 12 aree tematiche, che andranno dalla green e blu economy, la gestione aziendale e l’organizzazione del lavoro, la progettazione architettonica, la pianificazione territoriali, l’innovazione tecnologica, business intelligence, l’intelligenza artificiale, ormai sempre più protagonista, così come la robotica e le criptovalute. Pierantonio Palluzzi, presidente di Ance Latina, ha spiegato queste novità e gli obiettivi principali del bando, sempre al microfono di Antonella Melito:

La partecipazione al bando è gratuita. Sarà necessario presentare entro il 9 marzo la tesi di laurea con la relativa sinossi, un documento d’identità, il curriculum vitae insieme al percorso di studio. Al vincitore un premio di 5000 euro più, come detto, la pubblicazione della tesi a cura di Lab DFG. Gli elaborati saranno giudicati dal comitato organizzatore e da una giuria di esperti, con quest’ultima a cura della professoressa Maria Argenti, architetta e docente al Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell’università di Roma La Sapienza. Argenti, ha così commentato il bando della seconda edizione del premio Dedalo e Icaro: