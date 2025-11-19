Rapina e sequestro di persona, arrestato ad Aprilia un 46enne

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e sequestro di persona. I fatti ieri nel centro di Aprilia dove i militari sono intervenuti dopo l’allarme lanciato da un cittadino romano di 55 anni. L’uomo ha denunciato di essere stato avvicinato da un conoscente che gli ha puntato contro un coltello, lo ha costretto a salire su un’auto e si è fatto consegnare telefono cellulare e documenti personali. Riuscitasi a liberare, la vittima ha chiesto immediatamente aiuto al 112 riuscendo a fare arrestare il rapinatore.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati recuperati il telefono e i documenti rubati, restituiti al proprietario, e il coltello impiegato per la rapina che è stato posto sotto sequestro.