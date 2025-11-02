Successo per il mercato di Halloween in via Marina a Gaeta

GAETA – Un’iniziativa commerciale ben riuscita ha animato Gaeta nel giorno di Halloween. Il tradizionale mercato cittadino infatti, ha “raddoppiato” la sua presenza, offrendo ai cittadini e ai visitatori una giornata di shopping extra e di festa. Grazie a una speciale estensione concessa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con FIVA e Confcommercio Gaeta i i banchi di vendita, in particolare quelli dedicati all’abbigliamento, hanno potuto trovare spazio anche nella giornata del 31 ottobre, trasformando l’area in un polo di attrazione che ha accolto un significativo flusso di persone.

L’iniziativa promossa in occasione della ricorrenza di Halloween ha rappresentato una buona opportunità di guadagno per i venditori ambulanti e, al contempo, un valore aggiunto per la comunità locale, che ha potuto usufruire di una maggiore offerta commerciale in un giorno tradizionalmente dedicato al divertimento e in orari accessibili a tutti.

A esprimere soddisfazione per l’esito della giornata è stata l’assessore al Commercio, Paola Guglietta:

“Siamo estremamente contenti della risposta del pubblico e dei commercianti – ha dichiarato. – L’obiettivo era rivitalizzare il commercio ambulante in un giorno inusuale, facendo leva anche sulla ricorrenza di Halloween e il successo è stato evidente. L’iniziativa ha mostrato una grande sinergia tra l’Amministrazione e gli operatori.”

L’Assessore ha inoltre evidenziato che la buona riuscita dell’evento non rimarrà un caso isolato. “Il riscontro positivo è un segnale che ci spinge a proseguire su questa strada. – spiega Guglietta – A breve, visti anche i commenti positivi degli utenti valuteremo la possibilità di replicare questa formula in occasione di altre festività o ricorrenze speciali, per continuare a dare slancio all’economia e offrire nuove opportunità ai nostri concittadini.”