Ingressi gratuiti

Torna la domenica del Museo, porte aperte anche nei parchi statali del Lazio

Torna la #domenicalmuseo, oggi ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali del Lazio. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per la provincia di latina oggi si potrà visitare:

Abbazia di Fossanova Priverno ( LT )

Cappella dell’Annunziata  Cori ( LT )

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando Minturno ( LT )

Museo archeologico nazionale di Formia Formia ( LT )

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica Sperlonga ( LT )

 

