Torna la domenica del Museo, porte aperte anche nei parchi statali del Lazio

Torna la #domenicalmuseo, oggi ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali del Lazio. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.
Per la provincia di latina oggi si potrà visitare:
Abbazia di Fossanova Priverno ( LT )
Cappella dell’Annunziata Cori ( LT )
Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando Minturno ( LT )
Museo archeologico nazionale di Formia Formia ( LT )
Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica Sperlonga ( LT )