Vertenza Ibi, scongiurati i licenziamenti dopo la chiusura del reparto Sintesi

APRILIA – Si conclude nel migliore dei modi la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. presso lo stabilimento di Aprilia che ha chiuso il reparto sintesi. Ne dà notizia il sindacato FAILC CONFAIL che esprime soddisfazione per l’esito della procedura.

“Grazie alla compattezza dei lavoratori, al senso di responsabilità dimostrato dalle parti e a un approccio improntato al buon senso e alla capacità di guardare al futuro con intelligenza, è stato possibile scongiurare un impatto occupazionale ben più grave – scrive in una nota il segretario nazionale Gianni Chiarato – La procedura, che inizialmente prevedeva 30 licenziamenti, è stata significativamente ridimensionata: 16 lavoratori hanno infatti trovato una collocazione stabile, accettando la proposta aziendale di assunzione a tempo indeterminato presso la più importante società di somministrazione, riducendo così il numero degli esuberi a 14 unità. L’accordo prevede due opzioni a tempo indeterminato: 1. Inserimento diretto presso IBI; 2. Inserimento presso la più grande società di somministrazione del lavoro”.

“Si tratta di un risultato concreto che dimostra come il dialogo sindacale, quando sostenuto dalla partecipazione attiva dei lavoratori, possa produrre soluzioni reali anche in contesti complessi e delicati”, aggiunge il sindacato rimarcando che “alla luce della situazione aziendale e delle trasformazioni in atto, diventa fondamentale costruire insieme il futuro, con un approccio partecipativo, consapevole e lungimirante, mettendo al centro la tutela dell’occupazione e delle professionalità. Solo attraverso la condivisione delle scelte e la responsabilità collettiva sarà possibile affrontare le sfide che attendono l’azienda e i lavoratori”.