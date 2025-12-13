Al Teatro D’Annunzio il concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini

In occasione dei 91 anni dall’istituzione della Provincia di Latina e in concomitanza con il Natale di Latina, la Provincia di Latina e il Comune di Latina presentano il Concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini in programma giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale ‘Gabriele D’Annunzio’

L’evento, completamente gratuito, invita la cittadinanza a celebrare le festività in arrivo e le due importanti ricorrenze della storia del territorio.

La serata sarà affidata all’Orchestra Territoriale Tartini, riconosciuta dal Ministero della Cultura e protagonista di un accordo di partenariato con la Provincia, attraverso il quale l’ensemble ha già realizzato concerti in luoghi simbolo della provincia, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione della cultura.

Ospite d’eccezione il Maestro Ilia Grubert, violinista di fama mondiale. La direzione sarà del Maestro Antonio Cipriani, apprezzato violinista e direttore d’orchestra.

Da sabato 13 dicembre 2025, tutte le cittadine e i cittadini che lo vorranno potranno prenotarsi sul sito del Comune di Latina tramite la piattaforma Eventbrite https://bit.ly/48AI5JR. La prenotazione è gratuita ma obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili.

Info:

Concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini con Ilia Grubert, Violino solista; Antonio Cipriani, Direttore; Giulia Turetta, Voce

Programma musicale:

Concerto n. 1 per violino e orchestra – Max Bruch

Sinfonia “La forza del destino” – Giuseppe Verdi

Ouverture “Guglielmo Tell” – Gioachino Rossini