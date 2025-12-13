ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Al Teatro D’Annunzio il concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini

In occasione dell'anniversario della città

In occasione dei 91 anni dall’istituzione della Provincia di Latina e in concomitanza con il Natale di Latina, la Provincia di Latina e il Comune di Latina presentano il Concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini in programma giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale ‘Gabriele DAnnunzio’

 L’evento, completamente gratuito, invita la cittadinanza a celebrare le festività in arrivo e le due importanti ricorrenze della storia del territorio.

La serata sarà affidata all’Orchestra Territoriale Tartini, riconosciuta dal Ministero della Cultura e protagonista di un accordo di partenariato con la Provincia, attraverso il quale l’ensemble ha già realizzato concerti in luoghi simbolo della provincia, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione della cultura.

Ospite d’eccezione il Maestro Ilia Grubert, violinista di fama mondiale. La direzione sarà del Maestro Antonio Cipriani, apprezzato violinista e direttore d’orchestra.

Da sabato 13 dicembre 2025, tutte le cittadine e i cittadini che lo vorranno potranno prenotarsi sul sito del Comune di Latina tramite la piattaforma Eventbrite https://bit.ly/48AI5JR.  La prenotazione è gratuita ma obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili.

 

Info:

Concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini  con Ilia Grubert,  Violino solista; Antonio Cipriani, Direttore; Giulia Turetta, Voce

Programma musicale:

Concerto n. 1 per violino e orchestra – Max Bruch
Sinfonia “La forza del destino” – Giuseppe Verdi
Ouverture “Guglielmo Tell” – Gioachino Rossini

