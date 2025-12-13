52nd Jazz Winter, concerto del Dario Rogato Trio

LATINA – Con il concerto del Dario Rogato Trio, domenica 14 dicembre alle ore 18.00, si conclude al Geena di Latina la prima parte del 52nd Jazz Winter 2025/2026, la rassegna organizzata dal 52nd Jazz e ospitata negli spazi del Geena, in collaborazione con il MAD – Museo d’Arte Diffusa.

Guidato dal pianista e compositore Dario Rogato, il trio nasce dall’incontro con Flavio Cangialosi al contrabbasso e Lucrezio De Seta alla batteria. Insieme esplorano un repertorio che intreccia omaggi ai grandi maestri del jazz – da Cedar Walton a Charles Mingus, da Wayne Shorter a Sam Rivers – con riletture in chiave jazzistica di autori moderni come Stevie Wonder e con brani originali firmati dallo stesso Rogato. Ne scaturisce un suono contemporaneo ma radicato nella tradizione, dove melodia, interplay e libertà improvvisativa convivono in un equilibrio costante tra energia e lirismo.

Il concerto del 14 dicembre rappresenta l’ultimo appuntamento del 2025, un ponte verso la seconda parte della stagione che riprenderà dal 4 gennaio al 22 marzo 2026 con dodici nuovi concerti, oltre 15 ore di musica dal vivo e decine di musicisti coinvolti.

Ad accompagnare la serata, la mostra “cArte Nautiche” di Alessandra Chicarella, a cura di Fabio D’Achille per il MAD – Museo d’Arte Diffusa, che continuerà ad abitare gli spazi del Geena fino a fine anno, intrecciando pittura e suono in un’unica esperienza.