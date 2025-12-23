Passaggio della Fiamma Olimpica a Latina, strade e piazze chiuse: l’ordinanza

LATINA – Il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza che regolamenta la circolazione e la sosta delle auto e degli altri veicoli a motore in occasione del passaggio della torcia olimpica previsto per il prossimo 26 dicembre, e fino al termine della manifestazione che si chiuderà in piazza della Libertà con l’accensione del braciere olimpico. Un’organizzazione complessa alla quale collaboreranno polizia locale, forze dell’ordine e protezione civile che ha messo a disposizione circa cento unità.
L’ordinanza statuisce l’istituzione del Divieto di Circolazione e Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli nelle vie e piazze interessate dal passaggio della Fiamma Olimpica e del corteo in Via Don Torello, Viale C. Augusto, Viale XXI Aprile tratto compreso tra Via C. Augusto e Via G. Marconi, Via G. Marconi, Via Isonzo tratto compreso tra Via G.Marconi e Via Polusca, Via Polusca tratto compreso tra Via Isonzo e Via Quarto, Via Quarto, Via Garigliano, Via Volturno, Piazzale Prampolini, Viale V. Veneto, Piazzale Gorizia, Viale XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Viale dello Statuto tratto compreso tra Viale XXIV Maggio e Piazza B. Buozzi, Piazza B. Buozzi, Viale Mazzini, tratto compreso tra Piazza B. Buozzi e Via V. Zain, Via V. Zain, Via F. Filzi, interno Giardini Comunali, Largo Silvestri, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, dalle ore 00:01 del 26 Dicembre 2025, per il Divieto di Sosta, e dalle ore 16:00 del 26 Dicembre 2025, per il Divieto di Circolazione e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.
Sin dal pomeriggio precedente e dunque dal 25 dicembre alle 14 è anche stabilito il divieto di Circolazione e Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in:
Piazza della Libertà;
Via Costa tratto compreso tra Piazza della Libertà e Largo Rossini;
Via Malta;
Via delle Medaglie D’Oro;
Via Spalato;
Via Nizza;
Via T. Speri;
Largo Silvestri;
Via S. Pellico;
Via N. Sauro;
Via Zeppieri tratto Via Malta Via S. Pellico.
DALLE 14 DEL 25 DICEMBRE – Lo stesso divieto vige dall’una di notte tra Natale e Santo Stefano in Via Carducci nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via Diaz; Via Diaz tratto compreso tra Via Carducci e Piazza della Libertà (dalle ore 00:01 del 26 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine).
Sarà vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata dalle 14 del giorno di Natale e fino a cessate esigenze, anche nel parcheggio di Piazzale S. D’Amico, solo sul lato desto, dall’accesso da Via N. Sauro.
Divieto DI Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in Piazza Dante, nelle prime due file di parcheggio, in ingresso da Viale Mazzini, dalle ore 14:00 del 25 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso Forze dell’Ordine.
STRADA PER STRADA – Sarà vietato a tutti i veicoli circolare nelle seguenti vie e piazze:
Via dei Sanniti
Via degli Ausoni tratto Via Aurunci – Via Don Torello
Area di Parcheggio Palabowling
Via Rossetti tratto Piazzale della Fiera – Via Don Torello
Piazza Moro tratto Via degli Enrici – Via Don Torello
Via Bellini tratto Via Mascagni – Via Don Torello
Via dei Sardi tratto Via degli Enrici – Via Don Torello
Via Doninzetti tratto Via Mascagni – Via Don Torello
Via Mascagni tratto Via Doninzetti – Via Don Torello
Area di Parcheggio Farmacia Giannantonio
Via dei Sicani
Via dei Lucani tratto Via dei Bruzi – Via Don Torello
Strada Fronte Via Dei Lucani adiacente Via Ponchielli
Via Ponchielli
Via dei Volsci tratto Via dei Bruzi – Via Don Torello
Via Alfieri tratto Via Pascoli – Via Don Torello
Via Botticelli tratto Area Parcheggio Scuola – Via Don Torello
Via Bramante
Via Manzoni
Via Tasso
Via L. da Vinci
Via Sanzio
Via Ariosto
Viale dello Statuto tratto Viale Petrarca – Viale C. Augusto
Via N. Sauro tratto Largo Giacomini – Viale XXI Aprile
Via M. Buonarroti tratto Via Sanzio – Viale XXI Aprile
Via Cellini tratto Largo Giacomini – Viale XXI Aprile
Via Fratini
Via Canova
Via Umberto I° tratto Via C. Alberto – Via XXI° Aprile
Via Verdi tratto Piazzale Donatori di Sangue – Via XXI° Aprile
Corso della Repubblica tratto Via C. Alberto – Via XXI° Aprile
Via N. Bonaparte tratto Via Verdi – Via G. Marconi
Via N. Bonaparte tratto Via Ferrucci – Via G. Marconi
Via Bixio tratto Via Ferrucci – Via G. Marconi
Via Tiziano tratto Via Verdi – Via G. Marconi
Via Satrico tratto Ferrucci – Via G. Marconi
Via Giotto tratto Via Verdi – Via G. Marconi
Via Ecetra
Via Siciolante
Via Tucci tratto Via Verdi – Via Isonzo
Via Polusca tratto Via Tarquinia – Via Quarto
Via Amyclae
Via Mugilla tratto Via Aspromonte – Via Quarto
Via Mugilla tratto Via Lavinio – Via Quarto
Via Ardea tratto Via Mugilla – Via Quarto
Via Sulmo
Via Galvaligi tratto Via Bachelet – Via P. Sant’Agostino
Via P. Sant’Agostino tratto Via G.Rossa – Via Quarto
Via Calatafimi tratto Largo Torre Acquedotto – Via Garigliano
Via Calatafimi tratto Via Medici – Via Garigliano
Via Aspromonte tratto Largo Torre Acquedotto – Via Volturno
Via Aspromonte tratto Via Cena – Via Volturno
Via Volturno Area di Parcheggio Stadio
Via Cena
Via I. Nievo tratto Via Cena – Via Volturno
Viale La Marmora tratto Via Cena – Via Volturno
Via Pompili
Piazzale Serratore
Via Duca del Mare tratto Via Garibaldi – Piazzale Prampolini
Via Dei Mille tratto Via Montebello – Largo del Fair Play
Piazza del Quadrato tratto Via M. D’Azeglio – Viale V. Veneto
Via Castelfidardo tratto Via Montebello – Viale V. Veneto
Via Pastrengo tratto Via Montebello – Viale V. Veneto
Viale V. Veneto Area di Parcheggio
Via E. Filiberto tratto Via G.B. Grassi – Viale V. Veneto
Piazzale Gorizia Area di Parcheggio
Via C. Battisti tratto ex Garage Ruspi – Piazzale Gorizia
Via Corridoni tratto Via Grassi – Piazzale Gorizia
Via Menotti tratto Via Saffi – Viale XVIII Dicembre
Via Amodio
Via Armellini
Via Carturan tratto Via Legnano – Viale XVIII Dicembre
Corso della Repubblica tratto Via Lago Ascianghi – Viale XVIII Dicembre
Area di Parcheggio Via Neghelli
Via Neghelli tratto Lago Ascianghi – Viale XVIII Dicembre
Via Lepanto tratto Via Legnano -Viale XVIII Dicembre
Via Adua tratto Corso Matteotti – Viale XVIII Dicembre
Corso Matteotti tratto Via Legnano – Via Adua
Via Don Morosini tratto Via Adua – Viale XXIV Maggio
Via A. Doria tratto Via Legnano – Viale XXIV Maggio
Via E. Toti tratto Via Adua – Viale XXIV Maggio
Via Virgilio tratto Via Triboniano – Viale XXIV Maggio
Area di Parcheggio Chiesa Immacolata
Viale dello Statuto tratto Via Ulpiano – Piazza B. Buozzi
Via Giustiniano tratto Via Triboniano – Viale della Statuto
Piazza B. Buozzi
Viale Mazzini tratto Piazza Dante – Verdesca Zain
Via G.B. Vico
Via Rosmini
Via Gioberti
Via E.Toti tratto Via Marcucci – Viale Mazzini
Via Mazzini tratto Piazza Dante – Via Verdesca Zain
Via Verdesca Zain
Via Spalato
Via F. Filzi
Via Tito Speri
Via Zeppieri tratto Via Malta – Via N.Sauro
delle ore 16:00 del 26 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.
GLI INCROCI TRANSENNATI –
Previsto il transennamento degli incroci di :
Via degli Ausoni incrocio Via Aurunci
Via Rossetti incrocio Via Don Torello
Via Mascagni incrocio Via Bellini
Via dei Sardi incrocio Via degli Enrici
Via Doninzetti incrocio Via Mascagni
Via Don Torello uscita Conad
Via dei Lucani incrocio Via dei Bruzi
Area di Parcheggio Buona Pizza
Via dei Volsco incrocio Via dei Bruzi
Via Alfieri incrocio Via Pascoli
Via Manzoni incrocio Via Petrarca
Via Ariosto incrocio Via Petrarca
Via Sanzio incrocio Via Buonarroti
Via Leonardi incrocio Via Don Minzoni
Via Canova incrocio Piazzale Donatori di Sangue
Via Verdi incrocio Piazzale Donatori di Sangue
Via Umberto I° incrocio Via Leonardi
Corso della Repubblica incrocio Via Carlo Alberto e Via Cialdini
Via N. Bonaparte Via Verdi
Via Tiziano incrocio Via Verdi
Via Giotto incrocio Via Verdi
Via Satrico (altezza spiazzo ristorante)
Via Siciolante incrocio Via Verdi
Via Ayclae incrocio Via Quarto
Via Ecetra incrocio Via Ferrucci
Via Albiola incrocio Via Quarto
Via Mugilla incrocio Via Aspromonte
Via Calatafimi incrocio Largo Torre Acquedotto
Via Calatafimi incrocio Via Medici
Via Aspromonte incrocio Largo Torre Acquedotto
Via Aspromonte incrocio Via Cena
Via I. Nievo incrocio Via Cena
Viale La Marmora incrocio Via Cena
Via Dei Mille incrocio Via Montebello
Via Castelfidardo incrocio Via Montebello
Via Pastengo incrocio Via Montebello
Via Saffi incrocio Piazzale Gorizia
Via Corridoni incrocio Via G.B. Grassi
Via Menotti incrocio Via Saffi
Via Amodio incrocio Via Montenero
Via Armellini (area di parcheggio)
Corso delle Repubblica incrocio Lago Ascianghi
Via Neghelli incrocio Lago Ascianghi
Viale XVIII Dicembre parcheggio Largo dell’Orsa
Via Lepanto incrocio Via Legnano
Via Adua incrocio Corso Matteotti
Corso Matteotti incrocio Via Legnano
Via Don Morosini incrocio Via Adua
Via A. Doria incrocio Via Legnano
Via E. Toti incrocio Via Adua e Via Vico
Via E. Toti incrocio Viale XXIV Maggio
Via Virgilio incrocio Via Triboniano
Via Giustiniano incrocio Via Triboniano
Via Ulpiano incrocio Via Triboniano
Via Vico incrocio Via E. Toti
Via Gioberti incrocio Via F. Filzi
Via Marcucci incrocio Via E. Toti
Viale Mazzini incrocio Piazza Dante
Via Nizza incrocio Piazza Dante
Piazza della Libertà incrocio Via Spalato
Via F. Filzi incrocio Via T. Speri
Viale Umberto I° incrocio Via Zeppieri