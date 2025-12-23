Passaggio della Fiamma Olimpica a Latina, strade e piazze chiuse: l’ordinanza

LATINA – Il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza che regolamenta la circolazione e la sosta delle auto e degli altri veicoli a motore in occasione del passaggio della torcia olimpica previsto per il prossimo 26 dicembre, e fino al termine della manifestazione che si chiuderà in piazza della Libertà con l’accensione del braciere olimpico. Un’organizzazione complessa alla quale collaboreranno polizia locale, forze dell’ordine e protezione civile che ha messo a disposizione circa cento unità.

L’ordinanza statuisce l’istituzione del Divieto di Circolazione e Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli nelle vie e piazze interessate dal passaggio della Fiamma Olimpica e del corteo in Via Don Torello, Viale C. Augusto, Viale XXI Aprile tratto compreso tra Via C. Augusto e Via G. Marconi, Via G. Marconi, Via Isonzo tratto compreso tra Via G.Marconi e Via Polusca, Via Polusca tratto compreso tra Via Isonzo e Via Quarto, Via Quarto, Via Garigliano, Via Volturno, Piazzale Prampolini, Viale V. Veneto, Piazzale Gorizia, Viale XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Viale dello Statuto tratto compreso tra Viale XXIV Maggio e Piazza B. Buozzi, Piazza B. Buozzi, Viale Mazzini, tratto compreso tra Piazza B. Buozzi e Via V. Zain, Via V. Zain, Via F. Filzi, interno Giardini Comunali, Largo Silvestri, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, dalle ore 00:01 del 26 Dicembre 2025, per il Divieto di Sosta, e dalle ore 16:00 del 26 Dicembre 2025, per il Divieto di Circolazione e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.

Sin dal pomeriggio precedente e dunque dal 25 dicembre alle 14 è anche stabilito il divieto di Circolazione e Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in:

Piazza della Libertà;

Via Costa tratto compreso tra Piazza della Libertà e Largo Rossini;

Via Malta;

Via delle Medaglie D’Oro;

Via Spalato;

Via Nizza;

Via T. Speri;

Largo Silvestri;

Via S. Pellico;

Via N. Sauro;

Via Zeppieri tratto Via Malta Via S. Pellico.

DALLE 14 DEL 25 DICEMBRE – Lo stesso divieto vige dall’una di notte tra Natale e Santo Stefano in Via Carducci nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via Diaz; Via Diaz tratto compreso tra Via Carducci e Piazza della Libertà (dalle ore 00:01 del 26 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine).

Sarà vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata dalle 14 del giorno di Natale e fino a cessate esigenze, anche nel parcheggio di Piazzale S. D’Amico, solo sul lato desto, dall’accesso da Via N. Sauro.

Divieto DI Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in Piazza Dante, nelle prime due file di parcheggio, in ingresso da Viale Mazzini, dalle ore 14:00 del 25 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso Forze dell’Ordine.

STRADA PER STRADA – Sarà vietato a tutti i veicoli circolare nelle seguenti vie e piazze:

Via dei Sanniti

Via degli Ausoni tratto Via Aurunci – Via Don Torello

Area di Parcheggio Palabowling

Via Rossetti tratto Piazzale della Fiera – Via Don Torello

Piazza Moro tratto Via degli Enrici – Via Don Torello

Via Bellini tratto Via Mascagni – Via Don Torello

Via dei Sardi tratto Via degli Enrici – Via Don Torello

Via Doninzetti tratto Via Mascagni – Via Don Torello

Via Mascagni tratto Via Doninzetti – Via Don Torello

Area di Parcheggio Farmacia Giannantonio

Via dei Sicani

Via dei Lucani tratto Via dei Bruzi – Via Don Torello

Strada Fronte Via Dei Lucani adiacente Via Ponchielli

Via Ponchielli

Via dei Volsci tratto Via dei Bruzi – Via Don Torello

Via Alfieri tratto Via Pascoli – Via Don Torello

Via Botticelli tratto Area Parcheggio Scuola – Via Don Torello

Via Bramante

Via Manzoni

Via Tasso

Via L. da Vinci

Via Sanzio

Via Ariosto

Viale dello Statuto tratto Viale Petrarca – Viale C. Augusto

Via N. Sauro tratto Largo Giacomini – Viale XXI Aprile

Via M. Buonarroti tratto Via Sanzio – Viale XXI Aprile

Via Cellini tratto Largo Giacomini – Viale XXI Aprile

Via Fratini

Via Canova

Via Umberto I° tratto Via C. Alberto – Via XXI° Aprile

Via Verdi tratto Piazzale Donatori di Sangue – Via XXI° Aprile

Corso della Repubblica tratto Via C. Alberto – Via XXI° Aprile

Via N. Bonaparte tratto Via Verdi – Via G. Marconi

Via N. Bonaparte tratto Via Ferrucci – Via G. Marconi

Via Bixio tratto Via Ferrucci – Via G. Marconi

Via Tiziano tratto Via Verdi – Via G. Marconi

Via Satrico tratto Ferrucci – Via G. Marconi

Via Giotto tratto Via Verdi – Via G. Marconi

Via Ecetra

Via Siciolante

Via Tucci tratto Via Verdi – Via Isonzo

Via Polusca tratto Via Tarquinia – Via Quarto

Via Amyclae

Via Mugilla tratto Via Aspromonte – Via Quarto

Via Mugilla tratto Via Lavinio – Via Quarto

Via Ardea tratto Via Mugilla – Via Quarto

Via Sulmo

Via Galvaligi tratto Via Bachelet – Via P. Sant’Agostino

Via P. Sant’Agostino tratto Via G.Rossa – Via Quarto

Via Calatafimi tratto Largo Torre Acquedotto – Via Garigliano

Via Calatafimi tratto Via Medici – Via Garigliano

Via Aspromonte tratto Largo Torre Acquedotto – Via Volturno

Via Aspromonte tratto Via Cena – Via Volturno

Via Volturno Area di Parcheggio Stadio

Via Cena

Via I. Nievo tratto Via Cena – Via Volturno

Viale La Marmora tratto Via Cena – Via Volturno

Via Pompili

Piazzale Serratore

Via Duca del Mare tratto Via Garibaldi – Piazzale Prampolini

Via Dei Mille tratto Via Montebello – Largo del Fair Play

Piazza del Quadrato tratto Via M. D’Azeglio – Viale V. Veneto

Via Castelfidardo tratto Via Montebello – Viale V. Veneto

Via Pastrengo tratto Via Montebello – Viale V. Veneto

Viale V. Veneto Area di Parcheggio

Via E. Filiberto tratto Via G.B. Grassi – Viale V. Veneto

Piazzale Gorizia Area di Parcheggio

Via C. Battisti tratto ex Garage Ruspi – Piazzale Gorizia

Via Corridoni tratto Via Grassi – Piazzale Gorizia

Via Menotti tratto Via Saffi – Viale XVIII Dicembre

Via Amodio

Via Armellini

Via Carturan tratto Via Legnano – Viale XVIII Dicembre

Corso della Repubblica tratto Via Lago Ascianghi – Viale XVIII Dicembre

Area di Parcheggio Via Neghelli

Via Neghelli tratto Lago Ascianghi – Viale XVIII Dicembre

Via Lepanto tratto Via Legnano -Viale XVIII Dicembre

Via Adua tratto Corso Matteotti – Viale XVIII Dicembre

Corso Matteotti tratto Via Legnano – Via Adua

Via Don Morosini tratto Via Adua – Viale XXIV Maggio

Via A. Doria tratto Via Legnano – Viale XXIV Maggio

Via E. Toti tratto Via Adua – Viale XXIV Maggio

Via Virgilio tratto Via Triboniano – Viale XXIV Maggio

Area di Parcheggio Chiesa Immacolata

Viale dello Statuto tratto Via Ulpiano – Piazza B. Buozzi

Via Giustiniano tratto Via Triboniano – Viale della Statuto

Piazza B. Buozzi

Viale Mazzini tratto Piazza Dante – Verdesca Zain

Via G.B. Vico

Via Rosmini

Via Gioberti

Via E.Toti tratto Via Marcucci – Viale Mazzini

Via Mazzini tratto Piazza Dante – Via Verdesca Zain

Via Verdesca Zain

Via Spalato

Via F. Filzi

Via Tito Speri

Via Zeppieri tratto Via Malta – Via N.Sauro

delle ore 16:00 del 26 Dicembre 2025 e sino a cessate esigenze, escluso autorizzati, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.

GLI INCROCI TRANSENNATI –

Previsto il transennamento degli incroci di :

Via degli Ausoni incrocio Via Aurunci

Via Rossetti incrocio Via Don Torello

Via Mascagni incrocio Via Bellini

Via dei Sardi incrocio Via degli Enrici

Via Doninzetti incrocio Via Mascagni

Via Don Torello uscita Conad

Via dei Lucani incrocio Via dei Bruzi

Area di Parcheggio Buona Pizza

Via dei Volsco incrocio Via dei Bruzi

Via Alfieri incrocio Via Pascoli

Via Manzoni incrocio Via Petrarca

Via Ariosto incrocio Via Petrarca

Via Sanzio incrocio Via Buonarroti

Via Leonardi incrocio Via Don Minzoni

Via Canova incrocio Piazzale Donatori di Sangue

Via Verdi incrocio Piazzale Donatori di Sangue

Via Umberto I° incrocio Via Leonardi

Corso della Repubblica incrocio Via Carlo Alberto e Via Cialdini

Via N. Bonaparte Via Verdi

Via Tiziano incrocio Via Verdi

Via Giotto incrocio Via Verdi

Via Satrico (altezza spiazzo ristorante)

Via Siciolante incrocio Via Verdi

Via Ayclae incrocio Via Quarto

Via Ecetra incrocio Via Ferrucci

Via Albiola incrocio Via Quarto

Via Mugilla incrocio Via Aspromonte

Via Calatafimi incrocio Largo Torre Acquedotto

Via Calatafimi incrocio Via Medici

Via Aspromonte incrocio Largo Torre Acquedotto

Via Aspromonte incrocio Via Cena

Via I. Nievo incrocio Via Cena

Viale La Marmora incrocio Via Cena

Via Dei Mille incrocio Via Montebello

Via Castelfidardo incrocio Via Montebello

Via Pastengo incrocio Via Montebello

Via Saffi incrocio Piazzale Gorizia

Via Corridoni incrocio Via G.B. Grassi

Via Menotti incrocio Via Saffi

Via Amodio incrocio Via Montenero

Via Armellini (area di parcheggio)

Corso delle Repubblica incrocio Lago Ascianghi

Via Neghelli incrocio Lago Ascianghi

Viale XVIII Dicembre parcheggio Largo dell’Orsa

Via Lepanto incrocio Via Legnano

Via Adua incrocio Corso Matteotti

Corso Matteotti incrocio Via Legnano

Via Don Morosini incrocio Via Adua

Via A. Doria incrocio Via Legnano

Via E. Toti incrocio Via Adua e Via Vico

Via E. Toti incrocio Viale XXIV Maggio

Via Virgilio incrocio Via Triboniano

Via Giustiniano incrocio Via Triboniano

Via Ulpiano incrocio Via Triboniano

Via Vico incrocio Via E. Toti

Via Gioberti incrocio Via F. Filzi

Via Marcucci incrocio Via E. Toti

Viale Mazzini incrocio Piazza Dante

Via Nizza incrocio Piazza Dante

Piazza della Libertà incrocio Via Spalato

Via F. Filzi incrocio Via T. Speri

Viale Umberto I° incrocio Via Zeppieri