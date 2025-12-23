Formia accende l’albero ad uncinetto più grande d’Italia

Formia ha acceso ufficialmente il suo Natale con l’inaugurazione di “Granny Plus”, l’albero ad uncinetto più grande d’Italia, installato ieri nel cuore nevralgico della città, in Piazza della Vittoria. Un’opera straordinaria che, con i suoi 16,50 metri di altezza, è diventata simbolo di creatività, tradizione e forte spirito comunitario.

L’albero è composto da 4.800 mattonelle lavorate interamente a mano, frutto di un anno di lavoro da parte delle volontarie dell’associazione L’Arte Nelle Mani APS, guidata dalla presidente Alba Fonso, con il contributo di Annamaria Andreozzi, Luigina Vitale e Letizia Sacchetti. Ogni mattonella, realizzata con pazienza e passione, è stata assemblata fino a dare forma a un’opera collettiva unica nel suo genere.

Alla cerimonia di accensione, svoltasi in una Piazza della Vittoria gremita di cittadini, erano presenti il sindaco Gianluca Taddeo, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e tantissime famiglie con bambini. L’evento è stato accompagnato dalle musiche natalizie del Complesso Bandistico “U. Scipione – Città di Formia”, diretto dal maestro Filippo Di Maio, che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Nel suo intervento, il sindaco Gianluca Taddeo, attorniato dai ragazzi dell’Happy Bar, ha sottolineato il valore simbolico dell’opera: “Granny Plus rappresenta l’anima più autentica della nostra città: una comunità coesa, capace di condividere idee, tempo e passione per realizzare qualcosa di bello e significativo. Questo albero non è soltanto un addobbo natalizio, ma il simbolo di una Formia viva, felice e gioiosa, che si ritrova nelle piazze e riscopre il piacere dello stare insieme. Ringrazio l’associazione L’Arte Nelle Mani, la presidente Alba Fonso e tutte le volontarie per aver donato alla città un’opera che resterà nella storia”.

Dopo il saluto istituzionale, l’albero è stato benedetto dal parroco Don Carlo Lembo, in un momento di grande partecipazione ed emozione collettiva. L’accensione di “Granny Plus” si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del centro cittadino, che in questi giorni si presenta come un vero salotto natalizio a cielo aperto, con addobbi eleganti, luci dorate, isola pedonale, iniziative culturali e attività commerciali aperte. Con questa installazione, Formia conferma la propria capacità di unire tradizione e innovazione, trasformando il Natale in un’esperienza di comunità e condivisione.