Giuseppe Baratta speaker di Scandicci top club di serie A1 femminile

LATINA – Giuseppe Baratta sarà lo speaker della Savino Del Bene Scandicci, top club di Serie A1 femminile di pallavolo che, proprio domenica scorsa, ha trionfato al Campionato del Mondo per Club, in Brasile, conquistando il primo titolo mondiale della sua storia. La collaborazione nasce nell’ambito di una sostituzione programmata e accompagnerà le gare interne del club toscano tra dicembre e gennaio, in una fase particolarmente significativa della stagione, consentendo alla società di garantire continuità comunicativa e qualità nella gestione dell’intrattenimento e dell’informazione al pubblico del Pala BigMat di Firenze.

«Sono molto felice di questa opportunità che arricchisce ancora il mio bagaglio di esperienze nello sport ad altissimo livello e, allo stesso tempo, si tratta di un ritorno nell’universo Scandicci visto che già prima del Covid avevo collaborato con loro e con il collega Daniele Fallani, in occasione delle partecipazioni della squadra toscana alla Champions League, disputata allora al Mandela Forum di Firenze – spiega lo speaker pontino che, lo scorso anno, ha prestato la propria voce alla Sir Susa Vim Perugia, formazione che proprio nella passata stagione vinse la Champions League e la Supercoppa Italiana – In queste settimane avrò l’opportunità di lavorare nel campionato di A1 femminile, ma anche in Coppa Italia Frecciarossa e in Champions League».

Baratta sarà a Firenze già martedì prossimo, in occasione della partita di Serie A1 Tigotà tra Savino Del Bene Scandicci e Honda Cuneo Granda Volley (ore 20:30), poi il 30 dicembre sarà la volta della Coppa Italia Frecciarossa (ore 19:00, al Pala BigMat di via del Cavallaccio, contro Vallefoglia), mentre a gennaio, oltre al campionato, c’è attesa per la sfida-evento di Champions League tra Scandicci e le turche del VakifBank dell’8 gennaio alle 20:30.

Oltre che con Perugia, in precedenza lo speaker pontino aveva collaborato anche con Allianz Milano e, prima ancora, con Latina e Cisterna, per un totale di 15 stagioni consecutive nella massima serie maschile di pallavolo. Per quanto riguarda il settore femminile, nel settembre scorso Baratta era stato protagonista al Sardegna Volleyball Challenge di Oristano.