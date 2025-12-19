Esce di notte con l’auto della madre senza avere la patente e si imbatte nei carabinieri

SEZZE – Ha preso la macchina della mamma per un’uscita notturna, senza avere la patente, ma e si è imbattuto in un controllo dei carabinieri. E’ accaduto ieri notte e quando i militari hanno intimato l’alt al veicolo guidato dal ragazzo, lui ha proseguito la marcia nel tentativo di darsi alla fuga. Fermato dopo un breve inseguimento si è scoperto che il 18enne non aveva mai conseguito la patente. E’ stato inoltre sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici presso l’ospedale di Latina e l’auto a fermo amministrativo.