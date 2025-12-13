Teatro, Pablo Trincia al D’Annunzio con “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”

LATINA – Arriva questa sera in anteprima nazionale alle 21.00, al Teatro D’Annunzio di Latina, il nuovo spettacolo di Pablo Trincia (foto da Fb), “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, un’indagine teatrale immersiva basata su un caso di malagiustizia. Sul palco, nello spettacolo scritto a quattro mani con Debora Campanella scritto con il contributo di Martina Cataldo, ci saranno anche video, testimonianze originali, documenti processuali e immagini d’archivio, per ricostruire la storia di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessò in carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90, innescando una reazione a catena su processi già conclusi e sentenze passate in giudicato nei confronti di persone innocenti condannate.

“Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese – ha detto Trincia – ora finalmente ho l’opportunità di farlo. Adoro il palco, l’attesa, l’energia, l’idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l’inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita.”