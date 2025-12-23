Viviamo D’arte Festival, a gennaio le audizioni al centro LatinaFiori

Saranno aperte fino al 12 Gennaio 2026 le iscrizioni a “Viviamo D’arte Festival”, l’evento patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Latina, dedicato a chi vive di arte, passione ed espressione creativa. Un’occasione unica rivolta a cantanti, musicisti, attori, ballerini e performer di ogni età, senza limiti né confini artistici. Dal 16 al 18 gennaio 2026, il Centro Commerciale Latina Fiori ospiterà le audizioni ufficiali, il 24 gennaio 2026 sempre presso il Centro Commerciale Latina Fiori ci sarà la semifinale che poi porterà alla Serata Finale, in programma il 6 marzo 2026 sul prestigioso palco del Teatro “G. D’Annunzio” di Latina.

I partecipanti avranno la possibilità di esibirsi davanti ad una giuria qualificata composta da: Grazia Di Michele, celebre cantautrice e storica docente di Amici di Maria De Filippi; Luca Pitteri, rinomato vocal coach e musicista, volto amatissimo della televisione e anche lui storico docente di Amici di Maria De Filippi e Rita Perrotta, esperta nel panorama artistico nazionale. In palio per il vincitore assoluto un primo premio di 1.500 euro, oltre a borse di studio e premi speciali. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 gennaio 2026, o fino a esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente online sul sito www.viviamodarte.com.

“Nessun limite di età, nessun confine alla creatività: porta sul palco la tua arte.” Questo il messaggio che anima il Viviamo d’Arte Festival, che anche quest’anno si propone come vetrina autentica per il talento emergente e come punto di incontro tra artisti, pubblico e professionisti del settore. Il talento merita di brillare. Questa è l’occasione giusta per farlo.

Il Viviamo D’Arte Festival è inserito all’interno della Stagione Artistica 2025/2026 del Teatro “G. D’Annunzio” di Latina.