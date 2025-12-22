Tutto pronto per il passaggio della Fiamma Olimpica a Latina

Latina si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo dello sport mondiale: il passaggio della Fiamma Olimpica, in programma il prossimo 26 dicembre. Il capoluogo pontino sarà infatti una delle sessanta tappe italiane del Viaggio della Fiamma Olimpica, la numero diciannove, in un percorso iniziato il 26 novembre a Olimpia con l’accensione del fuoco sacro, arrivato in Italia il 4 dicembre e ufficialmente partito da Roma due giorni dopo.

L’evento in piazza della Libertà prenderà il via alle 17, mentre alle 18 i tedofori, scortati dalla Polizia Stradale, partiranno dal Piccarello per attraversare la città con 38 scambi, uno ogni 200 metri, fino all’arrivo finale in piazza della Libertà. Il percorso avrà una durata complessiva di circa un’ora. Nella piazza sarà allestito anche il Villaggio Olimpico, curato dagli sponsor ufficiali, mentre uno dei passaggi più suggestivi interesserà il Parco Falcone e Borsellino, attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione PNRR: il tedoforo attraverserà il parco, unico autorizzato a farlo, entrando da via Fabio Filzi e uscendo su viale delle Medaglie d’Oro.

Questa mattina, negli studi di Radio Immagine, l’Assessore allo Sport Andrea Chiarato e alla Mobilità Gianluca Di Cocco, hanno parlato dell’atteso appuntamento insieme a uno dei tedofori protagonisti: Romano Battisti.

Nel dettaglio dell’organizzazione, Chiarato ha ricordato il valore e l’importanza dell’evento per il mondo dello sport e non solo:

Sul fronte della mobilità, l’assessore Gianluca Di Cocco ha richiamato l’attenzione dei cittadini sulle necessarie limitazioni al traffico, con l’obiettivo di consentire alla città di vivere al meglio un evento che rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione turistica, in un periodo già ricco di iniziative natalizie:

Un appuntamento dal forte valore simbolico, che si appresta a diventare un momento destinato a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva della comunità.