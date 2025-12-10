Il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, in visita al Comando Provinciale di Latina

LATINA – Questa mattina il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Durante l’incontro, a cui hanno preso parte tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari di ogni ordine e grado, oltre che dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, i familiari dei militari caduti nell’adempimento del dovere e le “vittime” del dovere, una rappresentanza della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni professionali a carattere sindacale, il Generale, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha inteso rivolgere un caloroso augurio ai militari del Comando Provinciale e a tutti i loro rispettivi familiari. Nella circostanza, il Comandante della Legione Carabinieri ha ringraziato tutto il personale per il proficuo impegno profuso sul territorio pontino e per la vicinanza alle comunità presenti sul territorio.