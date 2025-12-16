Latina, il giudice ordina il sequestro di un appartamento occupato abusivamente da quasi vent’anni

LATINA – Occupavano da quasi vent’anni un appartamento dell’Inps nello stabile di Latina conosciuto da tutti come il Colosseo, questa mattina i Carabinieri della Stazione di Latina hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’ immobile nei confronti di una donna di 45 anni e del figlio ventiduenne, quest’ultimo attualmente in carcere. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica ed emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Latina. L’occupazione senza titolo andava avanti dal 2007.