LATINA – Occupavano da quasi vent’anni un appartamento dell’Inps nello stabile di Latina conosciuto da tutti come il Colosseo, questa mattina i Carabinieri della Stazione di Latina hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’ immobile nei confronti di una donna di 45 anni e del figlio ventiduenne, quest’ultimo attualmente in carcere. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica ed emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Latina. L’occupazione senza titolo andava avanti dal 2007.
Latina, il giudice ordina il sequestro di un appartamento occupato abusivamente da quasi vent’anni
L'immobile si trova nell'edificio noto come il Colosseo ed è di proprietà dell'Inps
Di