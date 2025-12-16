Latina, iniziati i lavori per lo skate park nel parco di Santa Rita







LATINA – “Sono iniziati, questa mattina, i lavori per la realizzazione dello skate park all’interno del parco Santa Rita”. A diffondere la buona notizia è stato l’assessore allo Sport e all’impiantistica sportiva Andrea Chiarato.

“E’ un altro impegno mantenuto – ha commentato subito il sindaco Matilde Celentano – L’inserimento dello skate park nella prima trance di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 è stato un mio preciso indirizzo di inizio mandato. Oggi abbiamo l’avvio di un cantiere particolarmente atteso in città perché è quello della realizzazione di un progetto che rappresenta un sogno per moltissimi ragazzi, appassionati di skateboard. Una pratica sportiva che potrà essere svolta nella nostra città in un impianto federale per gli sport rotellistici”.

“Il progetto dello skate park – ha ribadito l’assessore Chiarato – è stato finanziato con i fondi Fesr, per un importo di 387mila euro Un intervento non isolato, ma che si inserisce nel programma di riqualificazione dell’intera area verde, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità dello spazio pubblico e l’inclusione sociale. L’impianto sportivo sarà omologato per le competizioni di livello nazionale. La felice collocazione, che lo trova inserito in un contesto particolarmente critico dal punto di vista sociale, rappresenta una risposta efficace dell’amministrazione comunale”.

“Dopo tanti anni in cui si è parlato di dotare Latina di uno skate park, tanto caro ai nostri giovani, finalmente oggi sono iniziati i lavori – ha evidenziato Chiarato – Un primo risultato niente affatto scontato, grazie al duro lavoro che portiamo avanti come amministrazione Celentano”.