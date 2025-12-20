Pietro Vitelli presenta “Sveva Caetani di Sermoneta e Dante Alighieri”

SERMONETA – Sabato 20 dicembre alle ore 10, Palazzo Caetani a Sermoneta ospita la presentazione del libro “Sveva Caetani di Sermoneta e Dante Alighieri” di Pietro Vitelli, un appuntamento culturale di grande valore inserito nel cartellone Favole di Natale, che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

L’incontro, promosso dalla Pro Loco insieme al Comune di Sermoneta, con il Presidente del Consiglio delegato alla Cultura Pierluigi Torelli, sarà dedicato a una figura straordinaria e al suo profondo legame con Dante Alighieri e con la storia di Sermoneta, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi tra arte, letteratura e memoria storica in uno dei luoghi simbolo del territorio.

L’autore Pietro Vitelli dialogherà con il pubblico sul volume , pubblicato da Atlantide Editore, mentre la lettura di alcuni brani sarà affidata a Gioconda Bartolotta , che accompagnerà i presenti in un viaggio narrativo tra parole e suggestioni.