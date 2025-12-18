Sabaudia Culturando presenta “Il Principe del Promontorio”

SABAUDIA – Sarà presentato venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, il libro “Il Principe del Promontorio. Grotta Guattari e il volto autentico del Circeo”, pubblicato da Atlantide Editore.

Il volume scritto a quattro mani da Angelo Guattari e da Lucia Fanelli, si avvale della prestigiosa prefazione dell’antropologo Giorgio Manzi.

La narrazione prende avvio nel 1939, con il ritrovamento accidentale, da parte di Alessandro Guattari, padre di Angelo, di un cranio neandertaliano perfettamente conservato all’interno di una cavità oggi nota come Grotta Guattari. Da questa scoperta sensazionale si sviluppa un racconto fluido e coinvolgente, che accompagna il lettore in un susseguirsi di episodi di vita vissuta.

La presentazione si inserisce all’interno della rassegna Libri e Parole, promossa da Sabaudia Culturando APS, con il patrocinio del Comune di Sabaudia, e rientra nel calendario degli eventi natalizi “La Magia del Natale”.

“Una serata che si annuncia come un affascinante viaggio nel mito, nella storia e nella preistoria di San Felice Circeo, tra memoria, identità e territorio”, dicono gli organizzatori.