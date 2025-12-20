“Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze”, presentazione a Latina

LATINA – Nell’ambito dell’iniziativa “100 Idee per il Centenario”, si terrà lunedì 22 dicembre (alle 17) al Circolo cittadino di Latina l’incontro di presentazione del libro “Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze” (ed Laterza), curato da Giacomo Gabbuti, con Salvatore Morelli e Marco Ranaldi, autori di alcuni capitoli del saggio. Modera l’evento Nazzareno Ranaldi, consigliere comunale (PerLatina2032), tra i curatori dell’iniziativa. L’ingresso è libero.

“Gli appuntamenti proposti sono tappe fondamentali per ragionare lungo il nostro percorso verso il Centenario”, dichiara Nazzareno Ranaldi, “In questo contesto, il dibattito sulle disuguaglianze ci impone una riflessione civica per costruire una città più equa e inclusiva per il 2032: avendo cura e attenzione di tutti gli aspetti della vita quotidiana della cittadinanza, per capire dove poter intervenire per togliere gli ostacoli di natura sociale ed economica a un futuro migliore.”

L’obiettivo degli eventi organizzati finora dall’iniziativa è stimolare una riflessione profonda sul futuro della città, partendo dalla storia e dalle sfide attuali di Latina, per immaginare il futuro prossimo e il coinvolgimento della comunità dei cittadini. L’appuntamento di lunedì avrà come titolo, appunto, “L’Italia delle Disuguaglianze”. Sarà l’occasione per analizzare le disparità che attraversano il Paese e il loro impatto sulla comunità locale, attraverso la presentazione del volume “Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze”, curato da Giacomo Gabbuti (Laterza, 2025, pp. 208, euro 15), a cui potrà seguire un dibattito sui temi sociali ed economici trattati.

Interverranno all’evento gli autori di alcuni capitoli del libro: Giacomo Gabbuti, Ricercatore di storia economica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, membro dell’Assemblea del Forum Disuguaglianze e Diversità, Salvatore Morelli, Professore di Economia pubblica presso l’Università degli Studi “Roma Tre” e membro del Forum Disuguaglianze Diversità, e Marco Ranaldi, Professore di Economia presso l’University College London. L’incontro è promosso in collaborazione con il Circolo Cittadino Sante Palumbo.