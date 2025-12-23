Contrasto allo spaccio: arrestato 30enne ad Aprilia in un’operazione antidroga della Polizia di Stato. Gli agenti ha arrestato in flagranza di reato un cittadino di origini indiane, classe 1993, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’arresto, eseguito nei giorni scorsi, è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di un incontro con la stampa presso il Commissariato di Polizia di Aprilia, alla presenza del Questore e del Dirigente del Commissariato.