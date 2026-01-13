Chioschi, la Procura chiede l’arresto del vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci

LATINA – La Procura della Repubblica di Latina ha chiesto l’arresto del vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci e di due dirigenti del comune coinvolti nelle procedure di assegnazione dei chioschi sul lungomare per il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”. Secondo quanto emerso dalle indagini, si ipotizza che sarebbero stati favoriti familiari dei precedenti gestori che erano decaduti per una serie di violazioni urbanistiche e ambientali.

Secci comparirà davanti al Gip del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, martedì 20 gennaio per l’interrogatorio preventivo, poi, all’esito di questo adempimento, sarà il giudice a decidere sulla misura cautelare.