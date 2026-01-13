“Voce alle imprese”, Unindustria riunisce istituzioni e imprese

CISTERNA – Infrastrutture, finanziamenti, strumenti utili allo sviluppo delle imprese, Zls, logistica e certezza dei tempi per le autorizzazioni. Sono gli argomenti trattati ieri pomeriggio nel corso dell’incontro “Voce alle imprese”, promosso da Unindustria Latina e ospitato dalla Stim Srl, presenti la presidente di Unindustria Tiziana Vona, il Presidente del Comitato Piccola Industria di Latina Lorenzo Civerchia e il Vicepresidente di Unindustria con delega al Consorzio Industriale del Lazio Paolo Marini. Hanno preso parte all’incontro anche la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il Commissario straordinario del Consorzio industriale del Lazio Raffaele Trequattrini, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e molti imprenditori.

L’incontro – spiegano da Unindustria – ha rappresentato una prima tappa per iniziare a dare risposte concrete alle aziende delle aree industriali di Cisterna di Latina e Mazzocchio, in seguito all’avvio del progetto “Voce alle Imprese” promosso da Unindustria Latina e dal Comitato Piccola Industria di Latina, con il quale sono stati avviati dei momenti di confronto e collaborazione tra gli imprenditori del territorio, con un focus specifico sulle aree industriali della provincia e sulle principali necessità di queste ultime.

“Sono lieta di aver potuto dare un primo riscontro alle aziende delle aree industriali di Latina, in seguito al progetto “Voce alle imprese” avviato lo scoro anno dal Presidente del comitato Piccola Industria di Latina Lorenzo Civerchia, che ringrazio per l’impegno e la collaborazione costante – ha dichiarato la Presidente ad interim di Unindustria Latina Tiziana Vona – Desidero ringraziare la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ed il Commissario Trequattrini del Consorzio Industriale del Lazio, oltre al Consigliere Regionale del Lazio Vittorio Sambucci, per la loro disponibilità ed impegno costante ad avviare tutti insieme alcuni progetti per il miglioramento della vivibilità e delle infrastrutture nelle aree industriali. Ringrazio inoltre la Stim per averci ospitato e tutte le aziende che ci stanno affiancando in questo percorso”.

Il sostegno di Unindustria al Consorzio Industriale non è mai mancato, fin dall’avvio dell’iter della sua costituzione – ha affermato il Vicepresidente di Unindustria con delega al Consorzio Industriale del Lazio Paolo Marini – Il nostro obiettivo è quello di aiutare l’Ente nel suo percorso di crescita, consapevoli del suo potenziale. Un Ente unico, solido e con una forte identità può garantire efficaci soluzioni di politica industriale anche al tessuto imprenditoriale di un territorio come quello della Provincia di Latina, ricco di eccellenze da valorizzare al meglio. Ci aspettiamo nel futuro un Consorzio sempre più forte, in costante ascolto delle esigenze delle imprese e sostenuto dalla Regione.”

“Ascoltare le imprese significa costruire politiche industriali più efficaci e aderenti ai reali bisogni dei territori – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini – Come Consorzio Industriale del Lazio, il nostro impegno è rafforzare le infrastrutture, semplificare i processi e creare le condizioni migliori per attrarre investimenti e sostenere la crescita del sistema produttivo regionale. In quest’ottica, nella provincia di Latina sono in corso sette opere finanziate con fondi FSC, per un investimento complessivo di 9 milioni di euro: 2,2 milioni di euro sono già stati rendicontati e risultano già sottoscritti contratti per circa 7 milioni di euro. Dati che testimoniano un avanzamento concreto degli interventi e una capacità di spesa efficace, finalizzata a realizzare infrastrutture più efficienti, servizi adeguati alle esigenze delle imprese e un contesto più competitivo per lo sviluppo industriale. Incontri come questo sono fondamentali perché consentono un confronto diretto con le aziende, indispensabile per orientare gli interventi pubblici, programmare insieme le progettualità future e costruire strategie di sviluppo territoriale realmente efficaci e condivise. Un ringraziamento a Unindustria per aver organizzato questo importante momento di confronto».

“Con Unindustria la Regione Lazio ha un confronto costante che ha consentito di costruire una strategia di crescita condivisa e concreta, anche attraverso un vero e proprio piano industriale del Lazio. Nel 2025, grazie a un bilancio regionale più solido e ai fondi europei, la Regione Lazio ha destinato oltre 500 milioni di euro alle imprese. Un impegno rafforzato dal ruolo del Consorzio Unico Industriale e della Zona Logistica Semplificata, leva strategica per attrarre nuovi investimenti” ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio.

«Abbiamo avuto rassicurazione dal Commissario Trequattrini su cui siamo intervenuti come una goccia cinese come lui stesso ha avuto modo di affermare durante l’incontro – ha detto il Sindaco Valentino Mantini – che i lavori sulle infrastrutture stradali di via della Quaglia e via Grotte di Nottola sono stati già consegnati il 16 dicembre scorso e quindi presto l’operatore economico incaricato inizierà l’intervento che dovrà essere completato entro 150 giorni. Incontri come “Voce alle imprese” hanno un carattere di grande importanza perché consentono un dialogo diretto con il mondo imprenditoriale, un confronto con le esigenze delle eccellenti aziende che gravitano nella zona industriale di Cisterna: ascoltarle significa costruire politiche efficaci e aderenti a questi bisogni per garantire anche lo spostamento in sicurezza delle persone e delle merci».