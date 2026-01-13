Addio a Lina Bernardi, l’attrice di Latina aveva lavorato con i più grandi registi

La Sindaca di Latina Matilde Celentano esprime attraverso un messaggio sui suoi canali social il suo dispiacere per la morte di Lina Bernardi a 88 anni, attrice di Latina di grande talento. Artista apprezzata e indipendente, ha attraversato teatro, cinema e televisione collaborando con importanti registi italiani, senza mai interrompere il profondo legame con la sua città.

“Il teatro è stato il fulcro della sua carriera – scrive la Celentano – insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali. Latina perde oggi una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale e dell’intera città”.