Tritolo, bombe carta e sette pistole in una casa al Circeo: blitz della Polizia di Stato







SAN FELICE CIRCEO – In un appartamento nel centro storico di San Felice Circeo è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi: 7 pistole, quattro semiautomatiche e tre revolver, un silenziatore, tre bombe carta di fattura artigianale di cui due del peso di oltre 1 kg e una del peso di circa duecento grammi, oltre a un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo che è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma in una cava situata vicina al luogo del ritrovamento vista l’imminente pericolosità. L’operazione della polizia di Stato nell’ambito delle indagini sulla stagione delle bombe a Latina.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno anche sequestrato, in un appartamento in località Latina Scalo, la replica di pistola che potrebbe essere stata modificata per sparare e su cui saranno svolti accertamenti balistici.