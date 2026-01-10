L’Azienda Speciale di Terracina condannata dal giudice: il contratto di lavoro applicato è sbagliato

TERRACINA – Il giudice del Lavoro del Tribunale di Latina ha accolto le ragioni di un lavoratore dell’Azienda Speciale di Terracina che reclamava l’applicazione del contratto del Terziario al posto di quello del Pubblico impiego. Sostenuto dal sindacato Uiltucs, il lavoratore si è vista riconosciuta la parte di retribuzione non corrisposta da calcolare sulla base del contratto privatistico. La notizia è stata resa nota in una conferenza stampa.

“Una sentenza storica – secondo il segretario di Uiltucs Latina Gianfranco Cartisano – Il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima l’applicazione del contratto di lavoro degli Enti Locali riconoscendo l’applicazione immediata del Contratto Nazionale del Terziario, e relativa condanna delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire il lavoratore con il contratto rivendicato dalla Uiltucs Latina”.

“Il giudice – aggiunge il sindacalista – ha finalmente fatto chiarezza dopo anni di scontro, ricorsi e denunce in un settore quello della Municipalizzata del Comune di Terracina che gestisce i servizi affidati dal Comune di Terracina, servizi essenziali che vanno dagli asili nido ai centri diurni ed assistenza alla persona i quali lavoratori svolgono le attivita’ alcuni da decenni con tanta professionalità e tanta dedizione”.

La causa è stata seguita dall’avvocato Luigi Cerchione legale della categoria che ha spiegato: “Il giudice definisce e chiarisce il concetto privatistico: non può essere applicato un contratto del pubblico impiego in una società di carattere privatistico, con paghe più’ basse rispetto al contratto del Terziario”.

Una sentenza che potrebbe andare a beneficio di circa 100 lavoratori.

Immediata la risposta del sindaco di Terracina Giannetti e dell’Azienda Speciale: «Abbiamo preso atto di questa sentenza e siamo in attesa che i nostri consulenti ne confermino la correttezza e quindi la necessità di applicazione del contratto. Tutto questo non impatta sulle sorti future dell’Azienda Speciale, e men che meno sugli impegni dell’Amministrazione nei confronti dell’Azienda.

Si avvia ora un percorso tra tutte le sigle sindacali, il CdA dell’Azienda e i lavoratori, in sinergia con l’Assessorato, per definire tutte le situazioni future e le eventuali situazioni pregresse relative a differenze salariali, nello spirito di massima collaborazione.

L’Azienda ha l’obbligo di tutelare i propri dipendenti, quindi siamo ben lieti di avviare questo percorso, ma ribadiamo che non verranno accettati contratti che possano ledere i diritti già acquisiti dai dipendenti.

La nostra volontà è di resettare quanto accaduto e far crescere l’Azienda Speciale in modo sano perché è uno strumento necessario e fondamentale per tutta la nostra comunità».