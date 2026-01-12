A Doganella di Ninfa rubate 15 statue del Presepe

DOGANELLA DI NINFA – Quindici statuine del presepe, compresa la Natività, sono state rubate dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa, pezzi dell’altezza di circa 30 centimetri l’uno, sottratti nella notte tra sabato e domenica. Si tratta del secondo furto subito dalla parrocchia nel giro di un anno. Già a Natale precedente era stata rubata la sola Natività, poi riacquistata e donata nuovamente alla comunità da un generoso parrocchiano.

“Un senso di profondo sgomento e tristezza pervade la comunità locale”, si legge in una nota con cui la parrocchia dà notizia del “gesto ignobile”. Il parroco, Don Rosario, insieme al responsabile del Gruppo Parrocchiale San Pier Giorgio Frassati e ai ragazzi del Dopo Cresima San Carlo Acutis, si dichiarano basiti e addolorati per l’accaduto.

“Siamo profondamente amareggiati. Non riusciamo a comprendere l’insistenza di questi gesti, che non solo offendono la nostra fede, ma colpiscono al cuore il lavoro e l’impegno di tanti giovani”, ha commentato il Responsabile del Gruppo San Pier Giorgio Frassati Daniele Barteni. “Il danno morale è incalcolabile, specialmente verso i ragazzi del catechismo che con amore e dedizione si sono prodigati per allestire il presepe e vivere un Natale ricco di eventi e tradizioni.”

Sul posto dopo la denuncia sono arrivati Carabinieri della Stazione di Cisterna che hanno avviato le indagini.

La parrocchia e l’intera comunità lanciano un appello a chiunque abbia notato movimenti sospetti o a chi dovesse imbattersi nelle statuine rubate (altezza 30 cm) in vendita in canali non ufficiali, chiedendo di segnalare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’Ordine.