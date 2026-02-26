SPORT
Latina, il campo sportivo intitolato a Vincenzo D’Amico sarà inaugurato l’11 marzo
LATINA – Sarà inaugurato l’11 marzo il campo sportivo intitolato a Vincenzo D’Amico, in viale Paganini, nel quartiere ex Q4. Lo hanno annunciato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e la moglie del grande calciatore scomparso. Intanto si lavora all’affidamento dell’impianto.
“L’amministrazione – afferma la sindaca Matilde Celentano – procederà con l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nella forma della concessione di servizi, per una durata di 8 anni, sulla base del piano economico-finanziario redatto a supporto dell’Ente. L’impianto si estende su una superficie di circa 13.000 metri quadrati e comprende campi da calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, padel, pista di atletica, campo da bocce, percorso vita, aree verdi e un’area coperta con punto ristoro da predisporre. È uno spazio che dedichiamo interamente ai cittadini, pensato per favorire l’inclusione, l’aggregazione e la pratica sportiva a tutte le età”.
“Durante la premiazione degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025, abbiamo annunciato insieme alla moglie di D’Amico, Simona Palombi, la data dell’inaugurazione: l’11 marzo alle ore 10.30 – aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – . Un momento atteso da tutta la cittadinanza, per l’apertura di un’area che sarà a servizio del quartiere e dell’intera città. Con la determinazione approvata oggi compiamo un ulteriore passo avanti: dalla relazione tecnico-economica approvata è emerso che la gestione dell’impianto configura un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, dunque, verrà affidato per otto anni. Non vediamo l’ora che sia a disposizione di tutta la cittadinanza”.
Latina, al D’Annunzio i premi Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025
LATINA – Si terrà stasera (25 febbraio 2026) al Teatro D’Annunzio di Latina, la cerimonia di consegna dei premi Sportiva e Sportivo dell’Anno, istituiti dal Comune di Latina per offrire un riconoscimento alle atlete e agli atleti che si sono maggiormente distinti anche grazie al lavoro delle società sportive e degli enti che li seguono. A partire dalle ore 17.00, si conosceranno i nomi dei dieci vincitori suddivisi in tre categorie: Sportiva e Sportivo dell’anno, Una vita per lo sport e Sport e solidarietà.
Saranno inoltre conferiti premi speciali, menzioni speciali e attestati di partecipazione per aver “rappresentato con merito la città nel corso del 2025”, spiega l’assessore allo Sport Andrea Chiarato. Un appuntamento dedicato ai valori dello sport, dell’impegno e della solidarietà, per celebrare insieme le eccellenze del nostro territorio.
Per l’occasione sarà interdetta la circolazione e la sosta intorno al Palacultura. Nel dettaglio, è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Viale Umberto I, nel tratto compreso tra Viale XXI Aprile e Via Leonardi, nonché nell’area di parcheggio di Via Leonardi antistante il teatro comunale. Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 25 febbraio 2026.
Per partecipare alla cerimonia è necessario prenotare il proprio biglietto attraverso il sito istituzionale del Comune di Latina al seguente link:
https://www.comune.latina.it/notizie/Sportiva-e-sportivo-dell-anno–al-via-le-prenotazioni-per-partecipare-alla-cerimonia-del-25-febbraio.html
Il Cisterna Volley di scena a Trento per l’ultima di regular season
Il Cisterna Volley giocherà mercoledì 25 febbraio l’ultima giornata della regular season del campionato di Superlega. Appuntamento alle 20.30 a Trento, in una gara che vale molto per l’Itas che bisogno di un successo pieno per evitare brutte sorprese e blindare la terza posizione dall’attacco di Modena (che ospita Verona) e Piacenza (di scena a Padova). Cisterna, dal canto suo, scende in campo con la salvezza già conquistata da tempo, ma con l’obiettivo di mantenere la decima posizione (la squadra di Morato ha gli stessi punti di Cuneo, ma con una vittoria in più): i piemontesi sono impegnati in trasferta a Milano.
Alessandro Fanizza, uscito per infortunio nel match giocato al PalaSport con Civitanova, è partito regolarmente per Trento: gli esami strumentali hanno dato esito negativo. Assenza pesante per l’Itas che non potrà contare su Alessandro Michieletto.
La gara sarà arbitrata da Alessandro Pietro Cavalieri e Paolo Scotti (3^ Andrea De Nardi). Video Check Mirco Crivellaro, segnapunti Alessandro Battisti.
“Dopo il tie-break di domenica, ci siamo ritrovati stamattina per allenarci, e poi siamo partiti per Trento. Ci attende questo impegno a cui teniamo, contro un avversario di grandissimo valore. L’obiettivo è di giocare la nostra pallavolo a braccio libero, come fatto dal terzo set contro Civitanova: con lo spirito e la compattezza messi in mostra domenica scorsa nel terzo e quarto parziale, possiamo fare una grande prestazione. Sicuramente Trento avrà grandi motivazioni perché si gioca il terzo posto, sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo onorare quest’ultima gara di Regular Season”, è il commento del tecnico del Cisterna Volley Daniele Morato.
In campo con Trento due ex Cisterna: Theo Faure (7 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali), e Jordi Ramon (15 punti dai 300 stagionali). Partita da ex anche per Daniele Mazzone (5 muri ai 600 nelle stagioni regolari).
Giro dell’Agro Pontino, svelato il calendario della stagione ciclistica 2026
Parte ufficialmente il Giro dell’Agro Pontino – Stagione Ciclistica 2026, il circuito promosso da OPES Latina che negli anni è diventato uno degli appuntamenti di riferimento per il ciclismo amatoriale del territorio.
Il progetto è cresciuto stagione dopo stagione, aumentando il numero delle gare in calendario e la partecipazione di atleti e società. Sempre più team scelgono di aderire al circuito e ogni tappa richiama appassionati lungo le strade dell’Agro Pontino, trasformando le gare in veri eventi di sport e condivisione.
Ad aprire il calendario sarà, il 1° marzo, la quattordicesima edizione del Memorial Marino Peloso, organizzata dal Peloso Team Latina. La gara, sulla distanza di 70 chilometri, partirà dal distributore Total in via del Lido a Latina, con due partenze e quattro ordini di arrivo. Un tracciato che attraverserà alcune delle zone più rappresentative del territorio pontino e darà il via ufficiale alla nuova stagione.
Il circuito proseguirà fino a ottobre con tappe distribuite in diverse località del Lazio, tra cui Latina, Ardea, Frosinone, Priverno, Paliano, Sermoneta, Palestrina, Roma, Nettuno, Aprilia, Sezze, Pomezia, Terracina e Velletri. In programma anche memorial storici ed eventi di rilievo come il Campionato Nazionale OPES, a conferma del livello tecnico e organizzativo raggiunto.
Il vicepresidente nazionale OPES, Davide Fioriello, sottolinea la crescita costante del circuito sia dal punto di vista numerico sia organizzativo, evidenziando l’aumento degli iscritti, l’attenzione alla sicurezza e la valorizzazione del territorio come elementi centrali del progetto.
La stagione 2026 si presenta quindi ricca di appuntamenti e punta a rafforzare ulteriormente il legame tra sport, associazioni e comunità locali.
