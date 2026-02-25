Latina, al D’Annunzio i premi Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025

LATINA – Si terrà stasera (25 febbraio 2026) al Teatro D’Annunzio di Latina, la cerimonia di consegna dei premi Sportiva e Sportivo dell’Anno, istituiti dal Comune di Latina per offrire un riconoscimento alle atlete e agli atleti che si sono maggiormente distinti anche grazie al lavoro delle società sportive e degli enti che li seguono. A partire dalle ore 17.00, si conosceranno i nomi dei dieci vincitori suddivisi in tre categorie: Sportiva e Sportivo dell’anno, Una vita per lo sport e Sport e solidarietà.

Saranno inoltre conferiti premi speciali, menzioni speciali e attestati di partecipazione per aver “rappresentato con merito la città nel corso del 2025”, spiega l’assessore allo Sport Andrea Chiarato. Un appuntamento dedicato ai valori dello sport, dell’impegno e della solidarietà, per celebrare insieme le eccellenze del nostro territorio.

Per l’occasione sarà interdetta la circolazione e la sosta intorno al Palacultura. Nel dettaglio, è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Viale Umberto I, nel tratto compreso tra Viale XXI Aprile e Via Leonardi, nonché nell’area di parcheggio di Via Leonardi antistante il teatro comunale. Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 25 febbraio 2026.

Per partecipare alla cerimonia è necessario prenotare il proprio biglietto attraverso il sito istituzionale del Comune di Latina al seguente link:

https://www.comune.latina.it/notizie/Sportiva-e-sportivo-dell-anno–al-via-le-prenotazioni-per-partecipare-alla-cerimonia-del-25-febbraio.html