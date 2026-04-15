CRONACA
Aprilia, nuovi spari in via dei Lauri e via Lussemburgo: indagini in corso
Notte di tensione a Aprilia, dove sono in corso indagini su due episodi a colpi di arma da fuoco, ritenuti dagli investigatori possibili atti intimidatori. Gli spari sono stati uditi in via dei Lauri e in via Lussemburgo. Nel primo caso, alcuni proiettili hanno colpito la vetrina di un bar e il muro di un edificio, all’altezza di un appartamento al primo piano. In via Lussemburgo, invece, durante un sopralluogo effettuato nella mattinata del 15 aprile dalla polizia scientifica, sono stati trovati cinque bossoli a terra. Qui è stato danneggiato il portone di una palazzina. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e non escludono un collegamento tra i due episodi. In particolare, per quanto riguarda via Lussemburgo, le prime ipotesi investigative portano verso un gesto intimidatorio, che potrebbe essere legato ad ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti.
CRONACA
Latina, trovato con cartucce detenute illegalmente: 38enne denunciato
A Latina i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni per detenzione abusiva di munizioni. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dai militari della Stazione di Borgo Grappa durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria auto dopo aver tentato di evitare il controllo con una manovra improvvisa, entrando nell’area di sosta di un supermercato. Una volta raggiunto e identificato, ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale e del veicolo ha dato esito negativo. I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione dell’indagato, dove, all’interno della camera da letto, sono state trovate tre cartucce calibro 6,35 detenute illegalmente, poi sequestrate. Per il 38enne è scattata la denuncia in stato di libertà.
CRONACA
Pontinia, la truffa: “E’ la banca, deve scaricare la nostra App”, poi gli rubano quasi 30mila euro
PONTINIA – Contattato al telefono da un finto operatore bancario, e invitato a scaricare sul proprio dispositivo un’applicazione inviata tramite link, apparentemente necessaria per la gestione del conto corrente, si è accorto che da remoto erano stati disposti quattro bonifici fraudolenti per un importo complessivo di 28.650 euro. Alla vittima, un uomo di 53 anni di Pontinia, non è rimasto che andare ai carabinieri a denunciare tutto.
I fatti a gennaio e nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pontinia, al termine di un’attività investigativa, hanno denunciato due donne di 55 e 51 anni e un uomo di 39 anni, tutti residenti in Campania, ritenuti presunti responsabili dei reati di truffa e frode informatica. L’identificazione dei truffatori è arrivata al termine di un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire ai presunti responsabili attraverso l’analisi della documentazione acquisita presso gli istituti di credito, relativa alla titolarità effettiva di tre conti correnti utilizzati per la commissione del reato, e attività di identificazione svolte con il supporto delle Stazioni dell’Arma territorialmente competenti.
CRONACA
Attacco di Trump al Papa, il vescovo di Latina Crociata: “Parole e giudizi inaccettabili e volgari”
LATINA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata interviene dopo l’attacco del presidente degli Usa Donald J. Trump contro papa Leone XIV pronunciate nei giorni scorsi. Anche nella sua veste di Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), rispondendo a LaPresse, Crociata ha dichiarato: «Esprimo la mia piena solidarietà al Santo Padre in questo momento. Di fronte a parole e giudizi inaccettabili e volgari, desidero ribadire che la sua voce a favore della pace, del dialogo e della dignità di ogni persona non è segno di debolezza, ma testimonianza autentica del Vangelo. In un tempo segnato da tensioni e conflitti, il richiamo del Papa alla non violenza e alla responsabilità morale rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità internazionale. Come Chiesa in Europa, rinnoviamo il nostro sostegno a Papa Leone XIV e al suo impegno instancabile per la pace e la giustizia».
LA PREGHIERA PER LA PACE – Sabato scorso, la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ha pregato per la pace, lo ha fatto in modo particolare inserendo la preghiera voluta da papa Leone XIV all’interno della celebrazione per l’ordinazione diaconale del seminarista pontino Agostino De Santis, programmata già da tempo, avvenuta sabato scorso nella chiesa di San Luca, a Latina. Lo stesso vescovo Mariano Crociata, che ha presieduto la celebrazione, non ha mancato di ricordare all’inizio della messa il tema della pace invitando poi alla preghiera al termine del rito.
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