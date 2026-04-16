Chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto per verifiche sulla sicurezza

Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla variante Appia a Cisterna di Latina, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 18 anni. Il giovane, che viaggiava in sella a una moto Honda, è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Coinvolte anche due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4,600. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 18enne e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Presenti anche il personale ANAS e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i controlli, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.