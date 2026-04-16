CRONACA
Chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto per verifiche sulla sicurezza
Disposta a partire da oggi la chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto a Terracina dal momento che è necessario eseguire le verifiche per la transitabilità in sicurezza della struttura provvisoria. L’ordinanza prevede il divieto di transito totale alla circolazione stradale della S.P. Badino in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto” ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450. Affidato l’incarico professionale relativo all’attività di verifica della transitabilità del ponte temporaneo che comprende l’ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione della struttura, le verifiche strutturali finalizzate alla valutazione della sicurezza e la redazione di una relazione tecnica che dovrà essere consegnata entro dieci giorni.
CRONACA
Scontro sulla Variante Appia a Cisterna: 18enne in codice rosso
Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla variante Appia a Cisterna di Latina, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 18 anni. Il giovane, che viaggiava in sella a una moto Honda, è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Coinvolte anche due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4,600. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 18enne e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Presenti anche il personale ANAS e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i controlli, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.
CRONACA
Aprilia, nuovi spari in via dei Lauri e via Lussemburgo: indagini in corso
Notte di tensione a Aprilia, dove sono in corso indagini su due episodi a colpi di arma da fuoco, ritenuti dagli investigatori possibili atti intimidatori. Gli spari sono stati uditi in via dei Lauri e in via Lussemburgo. Nel primo caso, alcuni proiettili hanno colpito la vetrina di un bar e il muro di un edificio, all’altezza di un appartamento al primo piano. In via Lussemburgo, invece, durante un sopralluogo effettuato nella mattinata del 15 aprile dalla polizia scientifica, sono stati trovati cinque bossoli a terra. Qui è stato danneggiato il portone di una palazzina. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e non escludono un collegamento tra i due episodi. In particolare, per quanto riguarda via Lussemburgo, le prime ipotesi investigative portano verso un gesto intimidatorio, che potrebbe essere legato ad ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti.
CRONACA
Latina, trovato con cartucce detenute illegalmente: 38enne denunciato
A Latina i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni per detenzione abusiva di munizioni. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dai militari della Stazione di Borgo Grappa durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria auto dopo aver tentato di evitare il controllo con una manovra improvvisa, entrando nell’area di sosta di un supermercato. Una volta raggiunto e identificato, ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale e del veicolo ha dato esito negativo. I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione dell’indagato, dove, all’interno della camera da letto, sono state trovate tre cartucce calibro 6,35 detenute illegalmente, poi sequestrate. Per il 38enne è scattata la denuncia in stato di libertà.
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