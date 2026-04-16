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CRONACA

Non doveva trovarsi nel Lazio, sorpreso a Latina. Denunciato un 36enne algerino 

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1 ora fa

Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto   da parte dei Carabinieri a Latina Martedì notte.  Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato un cittadino algerino di 36 anni in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sottoposto al divieto di dimora nella Regione Lazio, sorpreso mentre si aggirava a piedi per le strade del centro urbano. Nella stessa operazione segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo. Nell’ambito del servizio, sono stati controllati 11 veicoli, identificate 23 persone, nonché controllati tre soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite due perquisizioni.

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CRONACA

Scontro sulla Variante Appia a Cisterna: 18enne in codice rosso

Pubblicato

6 ore fa

16 Aprile 2026

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ambulanza

Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla variante Appia a Cisterna di Latina, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 18 anni. Il giovane, che viaggiava in sella a una moto Honda, è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Coinvolte anche due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4,600. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 18enne e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Presenti anche il personale ANAS e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i controlli, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.

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CRONACA

Chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto per verifiche sulla sicurezza

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4 ore fa

16 Aprile 2026

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Disposta a partire da oggi la chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto a Terracina dal momento che è necessario eseguire le verifiche per la transitabilità in sicurezza della struttura provvisoria. L’ordinanza prevede il divieto di transito totale alla circolazione stradale della S.P. Badino in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto” ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450. Affidato l’incarico professionale relativo all’attività di verifica della transitabilità del ponte temporaneo che comprende l’ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione della struttura, le verifiche strutturali finalizzate alla valutazione della sicurezza e la redazione di una relazione tecnica che dovrà essere consegnata entro dieci giorni.

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CRONACA

Aprilia, nuovi spari in via dei Lauri e via Lussemburgo: indagini in corso

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19 ore fa

15 Aprile 2026

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Notte di tensione a Aprilia, dove sono in corso indagini su due episodi a colpi di arma da fuoco, ritenuti dagli investigatori possibili atti intimidatori. Gli spari sono stati uditi in via dei Lauri e in via Lussemburgo. Nel primo caso, alcuni proiettili hanno colpito la vetrina di un bar e il muro di un edificio, all’altezza di un appartamento al primo piano. In via Lussemburgo, invece, durante un sopralluogo effettuato nella mattinata del 15 aprile dalla polizia scientifica, sono stati trovati cinque bossoli a terra. Qui è stato danneggiato il portone di una palazzina. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e non escludono un collegamento tra i due episodi. In particolare, per quanto riguarda via Lussemburgo, le prime ipotesi investigative portano verso un gesto intimidatorio, che potrebbe essere legato ad ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti.

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