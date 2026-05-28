Aprilia, spaccio nel parco di Via Basilicata, due arresti

LATINA – Un bar del Villaggio Trieste dovrà restare chiuso per 7 giorni. Lo ha deciso il Questore di Latina disponendo il provvedimento dopo un grave episodio avvenuto all’interno dell’esercizio pubblico, che aveva richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario dopo forti tensioni tra alcuni avventori e il gestore dell’attività e momenti di particolare criticità che avevano determinato la necessità di richiedere rinforzi per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nei controlli svolti dalla Polizia di Stato nel quartiere considerato “caldo”, inoltre, gli agenti hanno documentato che il locale era frequentato abitualmente da numerose persone con precedenti di polizia “tale da incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei residenti e sulla tranquillità dell’area circostante”, spiegano dalla Questura di Latina in una nota.

Un luogo “idoneo a favorire situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché episodi potenzialmente lesivi dell’incolumità dei cittadini”. Di qui, la misura della sospensione temporanea dell’attività.