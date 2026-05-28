ATTUALITA'
Regina Viarum Festival, la prima edizione si chiude con oltre 1500 spettatori
Si è chiuso con oltre 1.500 spettatori il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio dedicato alla valorizzazione della Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Cinque giorni di eventi, da Roma fino a Minturno, hanno unito cammini, musica, archeologia, visite guidate, degustazioni e attività culturali lungo il percorso dell’antica Regina Viarum.
Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il festival ha coinvolto oltre 200 camminatori, più di 200 partecipanti alle visite guidate, 300 presenze ai convegni e circa 20 produttori locali negli spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai giovani, con oltre 100 studenti coinvolti nelle attività didattiche organizzate nella giornata conclusiva di Itri.
Positivi anche i numeri della comunicazione online, con le campagne digitali che hanno raggiunto quasi un milione di utenti.
Soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, che ha parlato di un risultato oltre le aspettative e di un progetto destinato a crescere, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la Via Appia e le eccellenze culturali ed enogastronomiche del Lazio.
L’iniziativa ha coinvolto enti locali, associazioni, parchi e operatori culturali lungo tutto il tracciato della storica strada romana.
ATTUALITA'
Nozze d’oro, la coppia dona una nuova aula multisensoriale alla scuola di Borgo Montello
Un anniversario di matrimonio trasformato in un gesto concreto per la comunità. È stata inaugurata questa mattina la nuova aula multisensoriale della scuola di Borgo Montello, a Latina, realizzata grazie alla donazione di Maria Rita Marchiori e Angelo Sossai in occasione delle loro nozze d’oro. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Latina Matilde Celentano oltre agli assessori comunali Federica Censi e Gianluca Di Cocco.
La coppia ha scelto di rinunciare ai tradizionali regali per il cinquantesimo anniversario di matrimonio, destinando le risorse a un progetto dedicato alla scuola e ai bambini del territorio. Grazie alla donazione è stato possibile ripristinare il proiettore dell’istituto e creare una nuova aula multisensoriale pensata per favorire inclusione, apprendimento e crescita personale degli studenti. Un gesto particolarmente significativo anche per il legame della famiglia con la scuola di Borgo Montello: qui infatti ha studiato Angelo Sossai, così come i figli e oggi i nipoti della coppia. Il nuovo spazio didattico sarà dedicato a percorsi educativi inclusivi, offrendo ai bambini un ambiente progettato per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento.
ATTUALITA'
Miss Teen Italia, giovani da Latina e provincia protagoniste assolute della manifestazione
Grande risultato per il Lazio alle finali nazionali di Miss Teen Italia 2026, disputate in Sardegna, con diverse fasce conquistate dalle concorrenti della regione che rappresenteranno l’Italia anche in competizioni internazionali. In evidenza soprattutto le ragazze della provincia di Latina, protagoniste assolute della manifestazione.
Tra i titoli più importanti conquistati c’è quello di Miss Teen Continents Italy 2026 assegnato a Sabrina Zarra, 16 anni di Terracina. Studentessa al quarto anno di Scienze Umane, appassionata di moda e spettacolo, rappresenterà l’Italia alle finali internazionali in programma in Spagna nel novembre 2026. La giovane, già attiva come content creator sui social, sogna un futuro nel mondo della conduzione e del giornalismo.
Importante riconoscimento anche per Nicole Carolina Saccone, anche lei sedicenne di Terracina, che ha conquistato la fascia di Miss Teen Petite International Italy 2027. La giovane rappresenterà l’Italia in Salvador, in Centro America, nelle finali internazionali previste per maggio 2027.
Podio nazionale anche per Roberta Tamiazzo, 14 anni di Latina, che ha ottenuto il secondo posto nella categoria Miss Teen Petite International. Studentessa del liceo classico, appassionata di danza e teatro, ha conquistato la giuria grazie a eleganza e determinazione.
A guidare il progetto regionale è stata Yanet Carvajal, che attraverso selezioni ed eventi organizzati sul territorio ha accompagnato le concorrenti verso le finali nazionali.
Il concorso, nato per valorizzare il talento e la crescita personale delle giovani partecipanti, si inserisce nel circuito internazionale di Miss Teen Mundial, fondato oltre quarant’anni fa in Centro America.
ATTUALITA'
Primo prelievo di tessuto corneale all’ospedale Dono Svizzero di Formia
Primo prelievo di tessuto corneale all’Ospedale Dono Svizzero di Formia. L’intervento, concluso con successo, rappresenta un’importante novità per la sanità del sud pontino. La donazione è stata resa possibile grazie al consenso dei familiari di una donna di 76 anni. Le cornee, prelevate subito dopo l’intervento, sono state trasferite alla Banca degli Occhi di Roma per essere destinate ai trapianti. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione della UOC di Oftalmologia Universitaria dell’Ospedale Fiorini di Terracina ed è stata coordinata dal Cop del Dono Svizzero insieme al Coordinamento aziendale Donazione Organi e Tessuti della ASL di Latina. Il presidio ospedaliero di Formia si era già distinto nei mesi scorsi per i primi prelievi di tessuto osseo da vivente. Un percorso che conferma la crescita delle attività di donazione e procurement sul territorio pontino. Secondo quanto reso noto dalla Asl, nel primo quadrimestre del 2026 le donazioni nella provincia di Latina hanno fatto registrare un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dato che evidenzia il rafforzamento della rete ospedaliera provinciale e delle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
Più Letti
-
TITOLI40 minuti fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026