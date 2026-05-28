CRONACA
Latina: senza patente e assicurazione, aggredisce i Carabinieri, finisce in manette
E’ stato fermato durante un posto di controllo in via Ezio a Latina mentre era alla guida di un motociclo intestato a terzi. I militari hanno accertato che l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita e che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa. Durante le fasi di identificazione, il 30enne ha inizialmente opposto resistenza, per poi scagliarsi contro i militari, spintonandoli e facendoli cadere a terra. Nonostante i diversi tentativi di riportarlo alla calma, i Carabinieri, sono stati costretti a immobilizzarlo, facendo anche ricorso all’utilizzo dello spray in dotazione al personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. L’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
CRONACA
Dragaggio della barra sabbiosa nel Porto di Terracina, affidato il servizio di analisi tecniche
Prosegue l’iter amministrativo degli interventi per il dragaggio della barra sabbiosa all’ingresso del Porto di Terracina, per il quale l’Amministrazione Comunale ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio di 400 mila euro. Con Determinazione Dirigenziale del 25 maggio è stato affidato infatti il Servizio di aggiornamento rilievi batimetrici e morfologici dei fondali del porto, nonché le indagini per la caratterizzazione, classificazione e individuazioni delle possibili opzioni di gestione dei materiali nel porto del Comune di Terracina. Tali attività tecniche sono necessarie e propedeutiche per poter intervenire poi con il dragaggio. Si tratta infatti delle misurazioni del fondale portuale, delle profondità dell’acqua e della forma del fondale. E ancora l’analisi dei materiali nel porto, dalla composizione granulometrica alla presenza di inquinanti per individuare le possibili opzioni di gestione, dal reimpiego ripascimenti al trattamento allo smaltimento. Interventi per comprendere lo stato attuale dei fondali e stabile come gestire i sedimenti rimossi. Secondo quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale, il servizio dovrà essere avviato entro 15 giorni, e le prestazioni dovranno essere eseguite entro 31 giorni, salvo proroga. Altro intervento obbligatorio e propedeutico è il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nel fondale, che è stato affidato.
CRONACA
Incidente mortale ad Aprilia, bambina di 11 anni muore investita da un’auto
Tragedia questo pomeriggio ad Aprilia, dove una bambina di 11 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via del Genio Civile. Secondo le prime informazioni, la giovane si trovava in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.
CRONACA
Arrestato a soli 17 anni giovane di Terracina accusato di detenzione ai fini di spaccio
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Terracina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina nell’ambito di servizi mirati al contrasto del consumo e dello spaccio di droga sul territorio. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 140 grammi di hashish nascosti all’interno di uno pneumatico nel garage dell’abitazione. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e oltre 3.500 euro in contanti, trovati nella camera da letto del giovane e ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma, il 17enne è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza della Capitale in attesa della convalida dell’arresto. L’attività investigativa è stata coordinata dal sostituto procuratore di turno presso la Procura minorile di Roma.
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