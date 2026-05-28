CRONACA
Villaggio Trieste, il questore di Latina chiude per 7 giorni il bar: “Rischio per l’ordine pubblico”
LATINA – Un bar del Villaggio Trieste dovrà restare chiuso per 7 giorni. Lo ha deciso il Questore di Latina disponendo il provvedimento dopo un grave episodio avvenuto all’interno dell’esercizio pubblico, che aveva richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario dopo forti tensioni tra alcuni avventori e il gestore dell’attività e momenti di particolare criticità che avevano determinato la necessità di richiedere rinforzi per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nei controlli svolti dalla Polizia di Stato nel quartiere considerato “caldo”, inoltre, gli agenti hanno documentato che il locale era frequentato abitualmente da numerose persone con precedenti di polizia “tale da incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei residenti e sulla tranquillità dell’area circostante”, spiegano dalla Questura di Latina in una nota.
Un luogo “idoneo a favorire situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché episodi potenzialmente lesivi dell’incolumità dei cittadini”. Di qui, la misura della sospensione temporanea dell’attività.
CRONACA
Aprilia, spaccio nel parco di Via Basilicata, due arresti
APRILIA- Spacciavano droga nel parco di Via Basilicata ad Aprilia, due uomini sono stati arrestati dalla polizia nel corso di un’operazione mirata scattata a seguito di numerose segnalazioni sull’attività di smercio di stupefacenti nella zona. Gli agenti in servizio di osservazione hanno notato intorno ai due via vai di persone e sono quindi intervenuti rinvenendo numerosi involucri contenenti cocaina, già suddivisa in 49 dosi. Sequestrato anche denaro contante e due telefoni cellulari utilizzati per i contatti con gli acquirenti. I due portati nelle camere di sicurezza della Questura per il processo direttissimo.
APPUNTAMENTI
Stalking e minacce via telefono, i Carabinieri arrestano un sessantaseienne
Stalking e minacce via telefono: i Carabinieri di Terracina arrestano un sessantaseienne domiciliato a San Felice Circeo, già noto alle forze di polizia. L’arresto è arrivato in esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio G.I.P., in aggravamento in atto per lui, del divieto di avvicinamento alla ex compagna con applicazione del braccialetto elettronico nell’ambito di un procedimento per stalking. Il provvedimento più volte non rispettato ha portato all’arresto. L’uomo è stato portato presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
CRONACA
Latina: senza patente e assicurazione, aggredisce i Carabinieri, finisce in manette
E’ stato fermato durante un posto di controllo in via Ezio a Latina mentre era alla guida di un motociclo intestato a terzi. I militari hanno accertato che l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita e che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa. Durante le fasi di identificazione, il 30enne ha inizialmente opposto resistenza, per poi scagliarsi contro i militari, spintonandoli e facendoli cadere a terra. Nonostante i diversi tentativi di riportarlo alla calma, i Carabinieri, sono stati costretti a immobilizzarlo, facendo anche ricorso all’utilizzo dello spray in dotazione al personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. L’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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