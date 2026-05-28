ATTUALITA'
Dieci milioni a Ponza e Ventotene per il molo di Cala Feola, l’elisuperificie e il porto
PONZA – Sono stati firmati oggi, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei sindaci delle due isole pontine, Francesco Ambrosino e Carmine Caputo, gli accordi per avviare la fase esecutiva di interventi programmati: un totale di 9.379.000 euro, che riguardano il potenziamento del molo di Cala Feola, la realizzazione di un’elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene.
“La Regione Lazio ha assunto un ruolo strategico nel permettere il raggiungimento di questo importante risultato, aderendo direttamente all’avviso pubblico del Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di “interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle Isole minori marine”, si lege in una nota dell’Ente.
«La sottoscrizione di questi accordi rappresenta un momento strategico per la concretizzazione di importanti opere per lo sviluppo delle infrastrutture portuali esistenti – dichiara l’assessore alle Politiche del Mare. Pasquale Ciacciarelli – L’attribuzione di circa 4 milioni e 600mila euro per il potenziamento e rafforzamento del molo di Cala Feola a Ponza e di oltre 4 milioni e 300mila euro per il potenziamento del porto di Ventotene consentiranno, infatti, la modernizzazione dei siti portuali, rendendoli adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio».
ATTUALITA'
Regina Viarum Festival, la prima edizione si chiude con oltre 1500 spettatori
Si è chiuso con oltre 1.500 spettatori il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio dedicato alla valorizzazione della Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Cinque giorni di eventi, da Roma fino a Minturno, hanno unito cammini, musica, archeologia, visite guidate, degustazioni e attività culturali lungo il percorso dell’antica Regina Viarum.
Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il festival ha coinvolto oltre 200 camminatori, più di 200 partecipanti alle visite guidate, 300 presenze ai convegni e circa 20 produttori locali negli spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai giovani, con oltre 100 studenti coinvolti nelle attività didattiche organizzate nella giornata conclusiva di Itri.
Positivi anche i numeri della comunicazione online, con le campagne digitali che hanno raggiunto quasi un milione di utenti.
Soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, che ha parlato di un risultato oltre le aspettative e di un progetto destinato a crescere, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la Via Appia e le eccellenze culturali ed enogastronomiche del Lazio.
L’iniziativa ha coinvolto enti locali, associazioni, parchi e operatori culturali lungo tutto il tracciato della storica strada romana.
ATTUALITA'
Miss Teen Italia, giovani da Latina e provincia protagoniste assolute della manifestazione
Grande risultato per il Lazio alle finali nazionali di Miss Teen Italia 2026, disputate in Sardegna, con diverse fasce conquistate dalle concorrenti della regione che rappresenteranno l’Italia anche in competizioni internazionali. In evidenza soprattutto le ragazze della provincia di Latina, protagoniste assolute della manifestazione.
Tra i titoli più importanti conquistati c’è quello di Miss Teen Continents Italy 2026 assegnato a Sabrina Zarra, 16 anni di Terracina. Studentessa al quarto anno di Scienze Umane, appassionata di moda e spettacolo, rappresenterà l’Italia alle finali internazionali in programma in Spagna nel novembre 2026. La giovane, già attiva come content creator sui social, sogna un futuro nel mondo della conduzione e del giornalismo.
Importante riconoscimento anche per Nicole Carolina Saccone, anche lei sedicenne di Terracina, che ha conquistato la fascia di Miss Teen Petite International Italy 2027. La giovane rappresenterà l’Italia in Salvador, in Centro America, nelle finali internazionali previste per maggio 2027.
Podio nazionale anche per Roberta Tamiazzo, 14 anni di Latina, che ha ottenuto il secondo posto nella categoria Miss Teen Petite International. Studentessa del liceo classico, appassionata di danza e teatro, ha conquistato la giuria grazie a eleganza e determinazione.
A guidare il progetto regionale è stata Yanet Carvajal, che attraverso selezioni ed eventi organizzati sul territorio ha accompagnato le concorrenti verso le finali nazionali.
Il concorso, nato per valorizzare il talento e la crescita personale delle giovani partecipanti, si inserisce nel circuito internazionale di Miss Teen Mundial, fondato oltre quarant’anni fa in Centro America.
ATTUALITA'
Primo prelievo di tessuto corneale all’ospedale Dono Svizzero di Formia
Primo prelievo di tessuto corneale all’Ospedale Dono Svizzero di Formia. L’intervento, concluso con successo, rappresenta un’importante novità per la sanità del sud pontino. La donazione è stata resa possibile grazie al consenso dei familiari di una donna di 76 anni. Le cornee, prelevate subito dopo l’intervento, sono state trasferite alla Banca degli Occhi di Roma per essere destinate ai trapianti. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione della UOC di Oftalmologia Universitaria dell’Ospedale Fiorini di Terracina ed è stata coordinata dal Cop del Dono Svizzero insieme al Coordinamento aziendale Donazione Organi e Tessuti della ASL di Latina. Il presidio ospedaliero di Formia si era già distinto nei mesi scorsi per i primi prelievi di tessuto osseo da vivente. Un percorso che conferma la crescita delle attività di donazione e procurement sul territorio pontino. Secondo quanto reso noto dalla Asl, nel primo quadrimestre del 2026 le donazioni nella provincia di Latina hanno fatto registrare un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dato che evidenzia il rafforzamento della rete ospedaliera provinciale e delle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
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