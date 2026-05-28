Dieci milioni a Ponza e Ventotene per il molo di Cala Feola, l’elisuperificie e il porto

PONZA – Sono stati firmati oggi, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei sindaci delle due isole pontine, Francesco Ambrosino e Carmine Caputo, gli accordi per avviare la fase esecutiva di interventi programmati: un totale di 9.379.000 euro, che riguardano il potenziamento del molo di Cala Feola, la realizzazione di un’elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene.

“La Regione Lazio ha assunto un ruolo strategico nel permettere il raggiungimento di questo importante risultato, aderendo direttamente all’avviso pubblico del Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di “interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle Isole minori marine”, si lege in una nota dell’Ente.

«La sottoscrizione di questi accordi rappresenta un momento strategico per la concretizzazione di importanti opere per lo sviluppo delle infrastrutture portuali esistenti – dichiara l’assessore alle Politiche del Mare. Pasquale Ciacciarelli – L’attribuzione di circa 4 milioni e 600mila euro per il potenziamento e rafforzamento del molo di Cala Feola a Ponza e di oltre 4 milioni e 300mila euro per il potenziamento del porto di Ventotene consentiranno, infatti, la modernizzazione dei siti portuali, rendendoli adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio».