Incidente mortale ad Aprilia, bambina di 11 anni muore investita da un’auto

Prosegue l’iter amministrativo degli interventi per il dragaggio della barra sabbiosa all’ingresso del Porto di Terracina, per il quale l’Amministrazione Comunale ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio di 400 mila euro. Con Determinazione Dirigenziale del 25 maggio è stato affidato infatti il Servizio di aggiornamento rilievi batimetrici e morfologici dei fondali del porto, nonché le indagini per la caratterizzazione, classificazione e individuazioni delle possibili opzioni di gestione dei materiali nel porto del Comune di Terracina. Tali attività tecniche sono necessarie e propedeutiche per poter intervenire poi con il dragaggio. Si tratta infatti delle misurazioni del fondale portuale, delle profondità dell’acqua e della forma del fondale. E ancora l’analisi dei materiali nel porto, dalla composizione granulometrica alla presenza di inquinanti per individuare le possibili opzioni di gestione, dal reimpiego ripascimenti al trattamento allo smaltimento. Interventi per comprendere lo stato attuale dei fondali e stabile come gestire i sedimenti rimossi. Secondo quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale, il servizio dovrà essere avviato entro 15 giorni, e le prestazioni dovranno essere eseguite entro 31 giorni, salvo proroga. Altro intervento obbligatorio e propedeutico è il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nel fondale, che è stato affidato.