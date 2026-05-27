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Tiziano Ferro torna live negli stadi, già sold out quattro date
Grande attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro, pronto a tornare negli stadi con il tour “STADI26”, al via il prossimo 30 maggio. A pochi giorni dal debutto, diversi appuntamenti registrano già il tutto esaurito: sold out le date di Lignano, la seconda data di Milano, la seconda tappa di Roma e il concerto di Messina. Il tour ha già superato quota 400mila biglietti venduti ancora prima della partenza ufficiale, confermando l’attesa del pubblico per il ritorno negli stadi del cantautore di Latina. Ad accompagnare la tournée ci sarà anche Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album con collaborazioni insieme a Giorgia, Lazza, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Secondo le anticipazioni, il finale dei concerti potrebbe essere affidato a Xdono, il singolo che ha segnato l’inizio della carriera dell’artista e che quest’anno celebra i 25 anni dalla pubblicazione.
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Festa della Repubblica, musiche italiane, da Verdi a Piovani al Teatro Romano di Terracina
TERRACINA – Il 1° giugno alle ore 18.00, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Terracina, l’Orchestra di fiati Anxur Music Ensemble porta in scena un concerto di musica italiana per ricordare due ricorrenze fondamentali della nostra storia democratica.
L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, celebra l’80° anniversario sia della Repubblica Italiana che del primo voto alle donne, che nel 1946 parteciparono per la prima volta al referendum istituzionale e alle elezioni per l’Assemblea Costituente.
Il programma, curato dal Maestro Luca Cervoni, è interamente dedicato a compositori italiani: un viaggio sonoro di straordinaria bellezza, costruito ad hoc, che intreccia la grande tradizione musicale del Paese: dall’opera lirica al melodramma fino alle musiche da film – vere eccellenze dell’arte italiana. Saranno eseguite musiche di Verdi, Mascagni, Puccini, Barbagallo, Piovani, Bacalov e Morricone. L’Orchestra sarà accompagnata dal soprano Emilia Diakopoulou.
Introdurrà la serata il direttore artistico della Fondazione Città di Terracina Franco Iannizzi; la presentazione del concerto è affidata a Fabio Arduini.
Fondata a Terracina, l’Anxur Music Ensemble ha costruito nel corso degli anni un solido percorso artistico e sociale, promuovendo concerti aperti alla cittadinanza, eventi di raccolta fondi per enti benefici, collaborazioni con le scuole del territorio e progetti di educazione musicale rivolti ai giovani, nel segno della condivisione, dell’inclusione e della valorizzazione dei talenti locali. Il livello artistico dell’ensemble è testimoniato dalle collaborazioni con personalità di primo piano del panorama bandistico nazionale e internazionale: il M° Fulvio Creux, già direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, e il M° Antonio Barbagallo, attuale direttore della Banda Musicale della Marina Militare Italiana.
L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria: info@fondazioneterracina.it – 0773.359346 – 335.1659813 (orari: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – 15.00/20.00; sabato e domenica 9.00/20.00).
Biglietti “saltafila” disponibili presso la biglietteria dell’Area Archeologica di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove Anxur) fino alla mattina del concerto.
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Micaela Ramazzotti ospite a Itri per la Krisis 2026 Summer Edition
Sarà Micaela Ramazzotti la protagonista della serata inaugurale della “Krisis 2026 Summer Edition – Nelle Periferie dell’Esistenza”, in programma venerdì 29 maggio alle 20.30 in Piazza Annunziata a Itri. L’attrice e regista, tra le interpreti più apprezzate del cinema italiano contemporaneo, sarà al centro di un incontro dedicato al suo percorso artistico e umano. A dialogare con lei saranno il professor Salvatore Mazziotti e la psicologa e psicoterapeuta Roberta Ruggieri. Nel corso della serata sarà proiettato Felicità, opera prima della Ramazzotti alla regia, presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
L’evento prevede inoltre il conferimento del “Premio Krisis 2026 per l’Alto Valore Morale della Sua Opera”, che sarà consegnato dall’assessore regionale Elena Palazzo.
La rassegna, organizzata dall’associazione Respiriamo Cultura con la collaborazione della Regione Lazio, del Comune di Itri e della Camera di Commercio Frosinone Latina, torna dopo le precedenti edizioni che hanno ospitato personalità del cinema e della cultura come Peppe Lanzetta, Matteo Garrone e Toni Servillo.
La serata sarà presentata da Robert Rivera e sarà anche l’occasione per annunciare i prossimi ospiti della manifestazione culturale.
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Villaggio Coldiretti, “Tesori Pontini” protagonisti dell’ultima giornata a Latina
Una grande festa dedicata ai giovani, al territorio e alle tradizioni locali ha animato piazza del Popolo a Latina nell’ultima giornata del Villaggio Coldiretti. Protagonista dell’evento il progetto “Tesori Pontini”, iniziativa educativa che ha coinvolto studenti, scuole e famiglie con l’obiettivo di valorizzare la storia, la cultura e le eccellenze della provincia.
Centinaia di alunni, con magliette e cappellini gialli, hanno preso parte alla manifestazione che ha trasformato il centro cittadino in un grande laboratorio all’aperto tra giochi, contest culturali, degustazioni e attività didattiche. Sono stati 25 gli istituti scolastici coinvolti in tutta la provincia, con circa 4.200 album didattici e carte da gioco distribuiti agli studenti. Quattordici scuole hanno partecipato alla giornata conclusiva.
La manifestazione si è aperta con la sfilata degli studenti e l’esecuzione dell’inno nazionale. Presenti, tra gli altri, il presidente provinciale di Coldiretti Latina Daniele Pili, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Censi e l’ideatore del progetto Alberto Reggiani.
Momento centrale della giornata il contest dedicato alla conoscenza del territorio pontino. Gli studenti si sono confrontati su temi legati alla storia della provincia di Latina, ai 33 comuni del territorio, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. Tra gli argomenti affrontati anche la Via Appia patrimonio Unesco, i Giardini di Ninfa, il Parco del Circeo, le isole pontine e numerose specialità gastronomiche come la tiella di Gaeta, la bazzoffia di Sezze, le olive itrane e il prosciutto di Bassiano.
Spazio anche alla cucina con una gara gastronomica tra le scuole partecipanti. Ogni istituto ha presentato piatti e prodotti tipici del territorio, valutati da una giuria guidata da Chef Fabio, noto volto social legato al mondo culinario.
Ad accompagnare la giornata musica, animazione e gli stand di Campagna Amica dedicati ai prodotti a chilometro zero, oltre agli spazi dedicati all’olio extravergine, alle degustazioni e alle attività della fattoria didattica.
La manifestazione si è conclusa con le premiazioni finali e con il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina. Per il secondo anno consecutivo a vincere il contest è stato l’istituto comprensivo Roccagorga-Maenza.
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